Arnavutluk karıştı! Protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

ÖĞRENCİLER DE SOKAĞA İNDİ Son şiddet olaylarının fitilini ateşleyen gelişmelerden biri öğrencilerin başlattığı protestolar oldu. Öğrenciler üniversitelerdeki şartların iyileştirilmesini, eğitim maliyetlerinin düşürülmesini, öğrencilere verilen ekonomik desteğin artırılmasını ve mezuniyet sonrasında daha iyi iş imkanları oluşturulmasını talep ediyor. Gösteriler kısa sürede ülkede aylardır devam eden daha geniş hükümet karşıtı hareketle birleşti. “FLAMİNGO DEVRİMİ” AYLARDIR SÜRÜYOR Arnavutluk'taki hükümet karşıtı hareketin arkasında yalnızca eğitim sistemine yönelik tepkiler bulunmuyor. “Flamingo Devrimi” adı verilen protesto hareketi, ülkenin güneyindeki koruma altındaki Vjosa-Narta bölgesinde planlanan lüks turizm projesine karşı başlayan gösterilerden doğdu. Söz konusu yatırımın ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı olması ülkedeki tartışmaları daha da büyüttü. Çevreciler ve hükümet karşıtı gruplar, projenin bölgenin doğal yapısına zarar vereceğini belirtirken hükümeti şeffaf olmamakla eleştiriyor.