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Arnavutluk karıştı! Protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Arnavutluk karıştı! Protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen göstericiler hükümet binalarını hedef alırken Adalet ve Eğitim binalarında yangın çıktı, parlamento binasının kapısı kırıldı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Ülkede aylardır devam eden “Flamingo Devrimi”ne öğrencilerin de katılmasıyla protestolar yeni bir boyuta taşındı. Arnavutluk'un başkenti Tiran, son yılların en sert hükümet karşıtı gösterilerinden birine sahne oluyor. Aylardır devam eden protestolara üniversite öğrencilerinin de katılmasıyla sokaklardaki gerilim tırmanırken göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

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Foto - Arnavutluk karıştı! Protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

HÜKÜMET BİNALARI HEDEF ALINDI Başkent merkezine yayılan gruplar çok sayıda kamu binasını hedef aldı. Uluslararası haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre göstericiler Adalet Bakanlığı'nın camlarını kırdıktan sonra binanın bir bölümünü ateşe verdi. Eğitim Bakanlığı da gösterilerin hedeflerinden biri oldu. Binada yangın çıkarken Ekonomi ve diğer kamu kurumlarında da ciddi hasar meydana geldi.

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Foto - Arnavutluk karıştı! Protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

PARLAMENTO BİNASININ KAPISI KIRILDI Gösterilerin ilerleyen saatlerinde protestocular parlamento kompleksine yöneldi. Göstericilerden bir grubun binanın kapısını kırdığı ve içeride yangın çıkardığı bildirildi. Tiran'ın farklı noktalarına dağılan grupların kamu binaları, bankalar ve bazı iş yerlerine zarar vermesi üzerine başkentte güvenlik önlemleri artırıldı.

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Foto - Arnavutluk karıştı! Protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

POLİS TAZYİKLİ SU VE GAZLA MÜDAHALE ETTİ Çevik kuvvet ekipleri göstericileri hükümet binalarından uzaklaştırmak amacıyla tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Sokaklarda saatler süren çatışmalarda göstericilerin taş, havai fişek ve çeşitli cisimlerle güvenlik güçlerine karşılık verdiği bildirildi. Arnavutluk polisi çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olaylarda güvenlik görevlileri ile sivillerin yaralandığı da bildirildi.

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Foto - Arnavutluk karıştı! Protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

ÖĞRENCİLER DE SOKAĞA İNDİ Son şiddet olaylarının fitilini ateşleyen gelişmelerden biri öğrencilerin başlattığı protestolar oldu. Öğrenciler üniversitelerdeki şartların iyileştirilmesini, eğitim maliyetlerinin düşürülmesini, öğrencilere verilen ekonomik desteğin artırılmasını ve mezuniyet sonrasında daha iyi iş imkanları oluşturulmasını talep ediyor. Gösteriler kısa sürede ülkede aylardır devam eden daha geniş hükümet karşıtı hareketle birleşti. “FLAMİNGO DEVRİMİ” AYLARDIR SÜRÜYOR Arnavutluk'taki hükümet karşıtı hareketin arkasında yalnızca eğitim sistemine yönelik tepkiler bulunmuyor. “Flamingo Devrimi” adı verilen protesto hareketi, ülkenin güneyindeki koruma altındaki Vjosa-Narta bölgesinde planlanan lüks turizm projesine karşı başlayan gösterilerden doğdu. Söz konusu yatırımın ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı olması ülkedeki tartışmaları daha da büyüttü. Çevreciler ve hükümet karşıtı gruplar, projenin bölgenin doğal yapısına zarar vereceğini belirtirken hükümeti şeffaf olmamakla eleştiriyor.

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Foto - Arnavutluk karıştı! Protestocular hükümet binalarını ateşe verdi

KUSHNER BAĞLANTILI PROJE TEPKİLERİN ODAĞINDA Vjosa-Narta bölgesi flamingolar dahil çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan önemli sulak alanlardan biri olarak biliniyor. Bu nedenle protestocular pembe flamingoyu hareketlerinin sembolü haline getirdi. Başlangıçta çevre ve turizm projesi üzerinden gelişen protestolar zamanla yolsuzluk iddiaları, ekonomik sıkıntılar ve gençlerin gelecek kaygılarının da gündeme taşındığı geniş çaplı hükümet karşıtı harekete dönüştü. RAMA'NIN İSTİFASINI İSTİYORLAR Göstericilerin temel siyasi taleplerinin başında Başbakan Edi Rama'nın istifası geliyor. Öğrencilerin de harekete katılmasıyla protestoların kitlesi genişlerken Tiran'daki son olaylar, aylardır devam eden gösterilerin şimdiye kadarki en sert aşamalarından biri haline geldi.

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