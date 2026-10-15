Arnavutluk karıştı! Protestocular hükümet binalarını ateşe verdi
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Başbakan Edi Rama'nın istifasını isteyen göstericiler hükümet binalarını hedef alırken Adalet ve Eğitim binalarında yangın çıktı, parlamento binasının kapısı kırıldı. Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Ülkede aylardır devam eden “Flamingo Devrimi”ne öğrencilerin de katılmasıyla protestolar yeni bir boyuta taşındı. Arnavutluk'un başkenti Tiran, son yılların en sert hükümet karşıtı gösterilerinden birine sahne oluyor. Aylardır devam eden protestolara üniversite öğrencilerinin de katılmasıyla sokaklardaki gerilim tırmanırken göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.