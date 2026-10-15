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Azerbaycan ve İsrail'den Türkiye uyanıklığı: Her şeyi sessiz sedasız hallettiler

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Azerbaycan ve İsrail'den Türkiye uyanıklığı: Her şeyi sessiz sedasız hallettiler

Türk hava sahası İsrail uçaklarına kapalı tutulurken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Bakü ziyareti için Azerbaycan'dan flaş bir hamle geldi.

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Foto - Azerbaycan ve İsrail'den Türkiye uyanıklığı: Her şeyi sessiz sedasız hallettiler

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Bakü’ye ulaştı.

#2
Foto - Azerbaycan ve İsrail'den Türkiye uyanıklığı: Her şeyi sessiz sedasız hallettiler

Herzog’un yolculuğunu, Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait tarifeli seferle gerçekleştirdiği bildirildi.

#3
Foto - Azerbaycan ve İsrail'den Türkiye uyanıklığı: Her şeyi sessiz sedasız hallettiler

Türkiye’nin İsrail hükümetine ait devlet uçaklarının hava sahasını kullanmasına yönelik kısıtlamaları nedeniyle Herzog’un tarifeli seferi tercih ettiği ve Azerbaycan'ın buna aracılık ettiği ifade ediliyor.

#4
Foto - Azerbaycan ve İsrail'den Türkiye uyanıklığı: Her şeyi sessiz sedasız hallettiler

Söz konusu uçak Türk hava sahasından geçerek Bakü'ye gitti. Öte yandan Herzog, Güven Artırıcı Önlemler Konferansı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra diğer liderlerle de görüşmeler yapacak.

#5
Foto - Azerbaycan ve İsrail'den Türkiye uyanıklığı: Her şeyi sessiz sedasız hallettiler

Azerbaycan, son yıllarda İsrail'in bölgedeki önemli ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. İsrail'in petrol ihtiyacının önemli bir bölümünü Azerbaycan'dan karşıladığı, buna karşılık Bakü'nün de İsrail'den önemli miktarda silah tedarik ettiği belirtiliyor.

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