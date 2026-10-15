Azerbaycan ve İsrail'den Türkiye uyanıklığı: Her şeyi sessiz sedasız hallettiler
Türk hava sahası İsrail uçaklarına kapalı tutulurken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Bakü ziyareti için Azerbaycan'dan flaş bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türk hava sahası İsrail uçaklarına kapalı tutulurken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Bakü ziyareti için Azerbaycan'dan flaş bir hamle geldi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Bakü’ye ulaştı.
Herzog’un yolculuğunu, Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait tarifeli seferle gerçekleştirdiği bildirildi.
Türkiye’nin İsrail hükümetine ait devlet uçaklarının hava sahasını kullanmasına yönelik kısıtlamaları nedeniyle Herzog’un tarifeli seferi tercih ettiği ve Azerbaycan'ın buna aracılık ettiği ifade ediliyor.
Söz konusu uçak Türk hava sahasından geçerek Bakü'ye gitti. Öte yandan Herzog, Güven Artırıcı Önlemler Konferansı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra diğer liderlerle de görüşmeler yapacak.
Azerbaycan, son yıllarda İsrail'in bölgedeki önemli ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. İsrail'in petrol ihtiyacının önemli bir bölümünü Azerbaycan'dan karşıladığı, buna karşılık Bakü'nün de İsrail'den önemli miktarda silah tedarik ettiği belirtiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23