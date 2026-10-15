İstanbul Valiliği'nden 'dışarı çıkmayın' uyarısı!
İstanbul da dahil 6 ilde şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Motosikletlerin trafiğe çıkmaları yasaklandı. İstanbu Valiliği'nden de 'dışarı çıkmayın' uyarısı geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul da dahil 6 ilde şiddetli yağış nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Motosikletlerin trafiğe çıkmaları yasaklandı. İstanbu Valiliği'nden de 'dışarı çıkmayın' uyarısı geldi.
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşullar ı nedeniyle alınan tedbirleri paylaştı. Bugün (15 Ekim Perşembe) il genelinde resmi-özel tüm eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Fazi, Malûl Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacak.
MOTOSİKLETLERE TRAFİK YASAĞI Öte yandan motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Yasak kararı motokuryeleri de kapsıyor.
BEŞ İLDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİ Etkisini artırması beklenen sağanak nedeniyle bugün (15 Ekim) Zonguldak, Yalova, Kocaeli, Düzce ve Sakarya'da tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.
VALİ GÜL'DEN İSTANBULLULARA UYARI İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşları zorunlu olmadıkça bugün (15 Ekim) evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Gül, Bodrum katlarda oturanların güvenli ve üst katlara geçmelerini, dere yataklarından ve alt geçitlerden uzak durulmasını tavsiye etti.
Gül, şunları kaydetti: "Yağışların bu gece il genelinde, yarın ise özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olması bekleniyor. Yağış süresince il genelinde dikkatli ve tedbirli olunmasını rica ediyoruz.
Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının. Su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmayın; su birikintilerinden, dere yataklarından ve su basan alt geçitlerden uzak durun. Toprak kayması riski bulunan bölgelerden ve bu bölgelerdeki binalardan uzak durun. Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın. Resmî duyuruları takip edin lütfen."
İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul’daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız.
Bu kararlar çerçevesinde; İl genelinde resmî-özel tüm eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Gazi, Malûl Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel” grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14.10.2026 Çarşamba Günü saat 21.00’dan itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır."
YENİ SAĞANAK UYARISI Valilik ayrıca kentte yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Yer yer kuvvetli olmak üzere devam eden yağışların yarın "sarı uyarı" kapsamında süreceği bildirildi:
"Avrupa Yakası'nda sabah saatlerine, Anadolu Yakası'nda öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23