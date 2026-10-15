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Ekonomi
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Dolar geriledi, altın yükseldi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dolar geriledi, altın yükseldi!

Altın, doların zayıflamasıyla perşembe günü yüzde 1’in üzerinde yükselerek önceki seansta gördüğü bir haftanın en düşük seviyesinden toparlandı.

#1
Foto - Dolar geriledi, altın yükseldi!

Yatırımcılar, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisinin ardından Fed’in bu ay faiz artırma olasılığını değerlendirdi.

#2
Foto - Dolar geriledi, altın yükseldi!

Spot altın yüzde 1,3 artışla ons başına 4.158,63 dolara yükseldi. Aralık vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1,8 değer kazanarak 4.180 dolara çıktı. Spot altın çarşamba günü 7 Ekim’den bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

#3
Foto - Dolar geriledi, altın yükseldi!

Dolar, gece saatlerinde ulaştığı 18 ayın zirvesinden geriledi. Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, piyasalardaki dalgalanmanın ABD faiz politikasına ilişkin belirsizlikten kaynaklandığını söyledi. Rodda, güçlü ekonomik verilerin Fed’i acil bir faiz artışına yöneltebileceği beklentisinin güçlenmesi halinde altının 4.000 dolar seviyesinin hemen altına odaklanabileceğini belirtti.

#4
Foto - Dolar geriledi, altın yükseldi!

ABD’de benzin fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle tüketici fiyatları eylülde hızlandı. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in bu ay faiz artırma olasılığını enflasyon verisi öncesindeki yüzde 22 seviyesinden yüzde 27’ye yükseltti.

#5
Foto - Dolar geriledi, altın yükseldi!

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, kısa vadeli faizlerin daha da artırılmasının gerekebileceğini söylerken 27-28 Ekim toplantısında artış yapılmasının zorunlu olmadığına işaret etti. Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ise yeni bir adım atmadan önce gelişmeleri izlemek için zaman bulunduğunu belirtti.

#6
Foto - Dolar geriledi, altın yükseldi!

Piyasaların odağı şimdi TSİ 15.30’da açıklanacak ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve perakende satış verilerine çevrildi.

#7
Foto - Dolar geriledi, altın yükseldi!

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 1,1 artışla ons başına 56,26 dolara, platin yüzde 0,3 yükselişle 1.611,15 dolara ve paladyum yüzde 1,3 artışla 1.107,83 dolara çıktı.

#8
Foto - Dolar geriledi, altın yükseldi!

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