Dolar geriledi, altın yükseldi!
Altın, doların zayıflamasıyla perşembe günü yüzde 1’in üzerinde yükselerek önceki seansta gördüğü bir haftanın en düşük seviyesinden toparlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Altın, doların zayıflamasıyla perşembe günü yüzde 1’in üzerinde yükselerek önceki seansta gördüğü bir haftanın en düşük seviyesinden toparlandı.
Yatırımcılar, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisinin ardından Fed’in bu ay faiz artırma olasılığını değerlendirdi.
Spot altın yüzde 1,3 artışla ons başına 4.158,63 dolara yükseldi. Aralık vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1,8 değer kazanarak 4.180 dolara çıktı. Spot altın çarşamba günü 7 Ekim’den bu yana en düşük seviyesini görmüştü.
Dolar, gece saatlerinde ulaştığı 18 ayın zirvesinden geriledi. Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, piyasalardaki dalgalanmanın ABD faiz politikasına ilişkin belirsizlikten kaynaklandığını söyledi. Rodda, güçlü ekonomik verilerin Fed’i acil bir faiz artışına yöneltebileceği beklentisinin güçlenmesi halinde altının 4.000 dolar seviyesinin hemen altına odaklanabileceğini belirtti.
ABD’de benzin fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle tüketici fiyatları eylülde hızlandı. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed’in bu ay faiz artırma olasılığını enflasyon verisi öncesindeki yüzde 22 seviyesinden yüzde 27’ye yükseltti.
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, kısa vadeli faizlerin daha da artırılmasının gerekebileceğini söylerken 27-28 Ekim toplantısında artış yapılmasının zorunlu olmadığına işaret etti. Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ise yeni bir adım atmadan önce gelişmeleri izlemek için zaman bulunduğunu belirtti.
Piyasaların odağı şimdi TSİ 15.30’da açıklanacak ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve perakende satış verilerine çevrildi.
Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 1,1 artışla ons başına 56,26 dolara, platin yüzde 0,3 yükselişle 1.611,15 dolara ve paladyum yüzde 1,3 artışla 1.107,83 dolara çıktı.
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