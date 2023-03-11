2023-03-11 11:55:00 Hac aşısı yaptırmak zorunlu mu? İşte hacca gitmeden yapmanız gerekenler...
Hacı adayları kutsal toprakları saymak için gün sayarken evrak işlemlerini hazırlamaya başladı. Kura sonuçlarıyla hac ibadetini yerine getirecek isimler belli oldu. Hacı adayları Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan aşı listesine uygun aşılarını yaptırmak için araştırmalara başladı. Peki, Hacı adaylarına zorunlu olan aşılar neler? Hacca gidenler hangi aşıları yaptırmak zorunda? Hacca gidenler hangi aşıları yaptırmak zorunda, hacı adaylarına hangi aşılar zorunlu?