Hac aşısı yaptırmak zorunlu mu? İşte hacca gitmeden yapmanız gerekenler...

Hac kuraları çekildi, hacı adayları belli oldu. Hac ibadetini yerine getirecekler hangi aşıları yapacaklarını araştırıyor. Zorunlu olan aşılar merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan bilgilendirmede hacı adaylarının sağlıklarıyla ilgili detaylar paylaşılıyor. Peki, Hac aşısı zorunlu mu, hacca gidenler hangi aşıları yaptırmak zorunda, hacı adaylarına hangi aşılar zorunlu? Hac aşısı nedir, nerede yapılır?