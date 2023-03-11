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Hac aşısı yaptırmak zorunlu mu? İşte hacca gitmeden yapmanız gerekenler...

2023-03-11 11:55:00
Hac aşısı yaptırmak zorunlu mu? İşte hacca gitmeden yapmanız gerekenler...

Hacı adayları kutsal toprakları saymak için gün sayarken evrak işlemlerini hazırlamaya başladı. Kura sonuçlarıyla hac ibadetini yerine getirecek isimler belli oldu. Hacı adayları Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan aşı listesine uygun aşılarını yaptırmak için araştırmalara başladı. Peki, Hacı adaylarına zorunlu olan aşılar neler? Hacca gidenler hangi aşıları yaptırmak zorunda? Hacca gidenler hangi aşıları yaptırmak zorunda, hacı adaylarına hangi aşılar zorunlu?

#1
Foto - Hac aşısı yaptırmak zorunlu mu? İşte hacca gitmeden yapmanız gerekenler...

Hac kuraları çekildi, hacı adayları belli oldu. Hac ibadetini yerine getirecekler hangi aşıları yapacaklarını araştırıyor. Zorunlu olan aşılar merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan bilgilendirmede hacı adaylarının sağlıklarıyla ilgili detaylar paylaşılıyor. Peki, Hac aşısı zorunlu mu, hacca gidenler hangi aşıları yaptırmak zorunda, hacı adaylarına hangi aşılar zorunlu? Hac aşısı nedir, nerede yapılır?

#2
Foto - Hac aşısı yaptırmak zorunlu mu? İşte hacca gitmeden yapmanız gerekenler...

Hac aşısı zorunlu mu 2023, hac aşısı nedir? Çin merkezli Kovid-19 salgını döneminde koronavirüs aşısı zorunluluğu bulunuyordu. Şimdilerde Kovid-19 aşı zorunluluğu kaldırıldı. Kovid-19 aşısı yaptırmamış olsalar dahi hacı adayları Suudi Arabistan topraklarına giderek ibadetlerini yerine getirebilecek.

#3
Foto - Hac aşısı yaptırmak zorunlu mu? İşte hacca gitmeden yapmanız gerekenler...

Suudi Arabistan yönetimi ülkeye turistik veya ibadet için gelecek olanlara Menengogok yani Menenjit aşısını zorunlu kıldı. Bu kapsamda hacı adaylarının Menenjit aşırlarını yaptırmış olmaları gereklidir.

#4
Foto - Hac aşısı yaptırmak zorunlu mu? İşte hacca gitmeden yapmanız gerekenler...

Aşı olmadan hacca gidilir mi? Hacı adaylarının ibadeti sırasında zorluk yaşamaması için tavsiye edilen güncel aşıların yanı sıra Suudi Arabistan yönetiminin zorunlu kıldığı aşılar da bulunur. Riyad yönetimi, dışarıdan geleceklere Menenjit aşısını zorunlu kılar. Hacı adaylarını bu kural nedeniyle sorun yaşamaması ve ibadetlerinde aksama olmaması için menenjit aşılarını yaptırması tavsiye edilir.

#5
Foto - Hac aşısı yaptırmak zorunlu mu? İşte hacca gitmeden yapmanız gerekenler...

Menenjit aşısı nerede yapılır? Menenjit aşısı hem çocuklara hem de yetişkinlere tavsiye edilmektedir. Özellikle hac ve umreye gidecek olan yetişkinler menenjit aşısı olmaktadır. Menenjit aşısı aşı merkezlerinde, sağlık ocaklarında ve hac-umre organizasyon şirketlerinde yapılmaktadır. Bu aşı yapılırken aşısının kasa yapılması oldukça önemlidir. O yüzden aşının kime yaptırıldığına dikkat edilmelidir.

#6
Foto - Hac aşısı yaptırmak zorunlu mu? İşte hacca gitmeden yapmanız gerekenler...

Hacı adaylarına zorunlu olan aşılar hangileri? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı ise yurt dışı seyahatleri gerçekleştirecek olanlara bazı aşı tavsiyelerinde bulunur. Rutin aşıların dışında tavsiye edilen aşılar arasında Kızamık-Kızamıkçık – Kabakulak (MMR), Tetanoz, Boğmaca, Polio (çocuk felci), Difteri, Suçiçeği ve yıllık grip aşısı yer alır.

#7
Foto - Hac aşısı yaptırmak zorunlu mu? İşte hacca gitmeden yapmanız gerekenler...

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara tavsiye edilen aşıların listesi şöyle: -Kızamık -Kabakulak -Difteri -Tetanoz -Boğmaca -Suçiçeği -Polio (çocuk felci) -Grip -Kovid-19 (koronavirüs) -Hepatit A -Hepatit B -Tifo -Kuduz -Sarıhumma -Sıtma

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