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Habere yapılan yorumu beğenmeyen muhtar adayı dehşet saçtı!

2023-10-06 09:39:47
Habere yapılan yorumu beğenmeyen muhtar adayı dehşet saçtı!

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesine Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı merkez Yukarı Mahalle’de yaşayan Fethan T., muhtar adaylığını açıkladı. Çivril’de yayın yapan yerel gazetenin dünkü sayısında, muhtar adayı Fethan A. ile yapılan röportaj “Mahallelinin desteği tam” başlığıyla yer aldı.

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Foto - Habere yapılan yorumu beğenmeyen muhtar adayı dehşet saçtı!

#2
Foto - Habere yapılan yorumu beğenmeyen muhtar adayı dehşet saçtı!

#3
Foto - Habere yapılan yorumu beğenmeyen muhtar adayı dehşet saçtı!

#4
Foto - Habere yapılan yorumu beğenmeyen muhtar adayı dehşet saçtı!

Kanlar içinde yerde kalan Cengiz G., eşi ve görgü tanıklarının yardımıyla arabaya bindirilip Çivril Devlet Hastanesi acil servisine ulaştırıldı. Karaciğerine 4 santimetre giren bıçak darbesi nedeniyle ağır yaralanan Cengiz G., geçirdiği iç kanama nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine geldiği araçla bölgeden uzaklaşan ve suç aleti bıçağı aracın camından bir tarlaya attığı tespit edilen muhtar adayı Fethan T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşadıkları korku dolu anların şokunu atlatamayan Özlem G., “Kızı beni yakamdan tutup, ‘Haddini bil babamla konuşurken’ dedi. O esnada babasının eşime bıçağı soktuğunu gördüm. Sonra onlar kaçtı, biz bulduğumuz bir araçla eşimi hastaneye yetiştirdik. Bıçak eşimin karaciğerine kadar girmiş. Halen iç kanaması devam ediyor ve bu yüzden onu uyutuyorlar. Sırf onu desteklemediğimizi bildiği için bunları yaptı. Yaşananlar neredeyse bir insanın hayatına mal oluyordu” dedi.

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