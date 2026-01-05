Haber geldi: Yıldırım Demirören'in veliahtı iflas etti
Küresel ekonomik kriz etkisini sert bir şekilde gösterirken Yıldırım Demirören'in veliahtı olarak gösterilen isim iflas etti.
İran'da şok eden gözaltı: MOSSAD ajanı gözaltına alındı! Gündemi sarsan gelişmeler: Halk silahlandı, polisle çatışmaya başladı
Küresel ekonomik kriz etkisini sert bir şekilde gösterirken Yıldırım Demirören'in veliahtı olarak gösterilen isim iflas etti.
Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Fikret Tayfun Demirören iflas etti.
İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi Fikret Tayfun Demirören hakkında iflasın açılmasına karar verdi.
İflas tasfiye işlemleri İstanbul 3’üncü İflas Müdürlü tarafından başladı.
Karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle 2025'te tutuklanan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, 66 milyon 770 bin TL'yi ödemesinin ardından 16 Şubat 2025'te tahliye edilmişti.
Demirören Holding'den yapılan açıklamada Tayfun Demirören'in kendi şahsına ait şirketin faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı ifade edilirken söz konusu şirketin Demirören Yatırım Holding ile bağlantısı bulunmadığı ifade edilmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23