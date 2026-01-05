  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Rekabet Kurulundan o sektördeki firmalara 498 milyon lira ceza

Teknoloji devi havlu attı: Artık telefon üretmeyecek!

Sigaraya yeni zam! En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu

İran'da şok eden gözaltı: MOSSAD ajanı gözaltına alındı! Gündemi sarsan gelişmeler: Halk silahlandı, polisle çatışmaya başladı

İşten atılan emekçiler için DEM'li belediyelere suç duyurusu: Eşi benzeri görülmemiş bir zulüm

Ahmed El Şara yönetimi İsrail gelişmesini maalesef doğruladı

ABD’li bankadan kritik 2026 senaryosu! Altın ve gümüşte dengeler değişiyor

12 bin yıllık yaşamın izlerine ulaşılmıştı! O insanların genetik haritası çıkarılıyor

Haber geldi: Yıldırım Demirören'in veliahtı iflas etti

Görenler hemen telefonu çıkardı: Ankara'da hayrete düşüren manzara!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Haber geldi: Yıldırım Demirören'in veliahtı iflas etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Haber geldi: Yıldırım Demirören'in veliahtı iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini sert bir şekilde gösterirken Yıldırım Demirören'in veliahtı olarak gösterilen isim iflas etti.

#1
Foto - Haber geldi: Yıldırım Demirören'in veliahtı iflas etti

Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Fikret Tayfun Demirören iflas etti.

#2
Foto - Haber geldi: Yıldırım Demirören'in veliahtı iflas etti

İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi Fikret Tayfun Demirören hakkında iflasın açılmasına karar verdi.

#3
Foto - Haber geldi: Yıldırım Demirören'in veliahtı iflas etti

İflas tasfiye işlemleri İstanbul 3’üncü İflas Müdürlü tarafından başladı.

#4
Foto - Haber geldi: Yıldırım Demirören'in veliahtı iflas etti

Karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle 2025'te tutuklanan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, 66 milyon 770 bin TL'yi ödemesinin ardından 16 Şubat 2025'te tahliye edilmişti.

#5
Foto - Haber geldi: Yıldırım Demirören'in veliahtı iflas etti

Demirören Holding'den yapılan açıklamada Tayfun Demirören'in kendi şahsına ait şirketin faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı ifade edilirken söz konusu şirketin Demirören Yatırım Holding ile bağlantısı bulunmadığı ifade edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı
Gündem

Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini ziyarete gelen MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı'yı kabul etti. Yıllardır Osmaniye'den m..
Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi
Gündem

Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Venezuela’daki darbe girişimi ve uluslararası siyasetin bu süreçteki tutumuna ilişkin 2019 yılında ya..
Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin
Gündem

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik başlattığı "Güney Mızrağı" operasyonu ve Nicolas Maduro’nun derdest edilerek ABD’ye götürül..
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
Enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Merakla beklenen enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüz..
ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!
Dünya

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya 23 Aralık'ta görevi bırakıp Türkiye’ye gitmesini önerdiğini..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23