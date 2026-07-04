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Ekonomi
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Güvenli liman nereye kırılacak? İşte altında dip ve zirve tahminleri

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Güvenli liman nereye kırılacak? İşte altında dip ve zirve tahminleri

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, 2026 yılı için altında en dip ve zirveyi açıkladı.

#1
Foto - Güvenli liman nereye kırılacak? İşte altında dip ve zirve tahminleri

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'un sorularına cevap vererek özellikle ABD'den gelen istihdam ve enflasyon verilerinin altın fiyatları üzerindeki etkisinin daha belirleyici olduğunu ifade etti. Altın fiyatlarının seyrinde "ana değişken" olarak Dolar Endeksi’ni işaret eden Ergezen, 98 seviyesinin altındaki bir endeksin altın fiyatlarını 4800-5000 bandına taşıyabileceğini; buna karşılık 102 seviyesinin üzerine çıkan bir dolar endeksinin ise 3900 desteğini kırma riski taşıdığını belirterek yatırımcıları uyardı.

#2
Foto - Güvenli liman nereye kırılacak? İşte altında dip ve zirve tahminleri

Piyasada konuşulan 'ölümcül kesişme' riskini nasıl okuyorsunuz? Nedir bu ölümcül kesişme? Zafer Ergezen: Evet, tabii burada 'ölümcül kesişme' deniliyor. Teknik analiz tarafında önemlidir ama ben açıkçası emtialar tarafına bakarken çok fazla teknik analiz ile yorum yapmıyorum. Yorum yapmayı da tercih etmiyorum. Bunun en büyük sebebi de aslında temel verilerin burada ana değişkenler olması ve emtialar tarafında temel verilerin gücünün teknik taraftaki hareketlere göre çok daha güçlü olması.

#3
Foto - Güvenli liman nereye kırılacak? İşte altında dip ve zirve tahminleri

Teknik analiz her zaman benim de değer verdiğim, önem verdiğim noktalardan bir tanesidir ama temel analiz her zaman teknikten bana göre daha güçlüdür. Özellikle emtialar tarafında temel verinin çok daha güçlü olduğu bir piyasada ben teknikten daha fazla aslında temel verilere önem veririm. O yüzden de burada ölümcül kesişmenin etkisinin veya Golden Cross dediğimiz noktaların aslında çok da fazla dikkat ettiğim, önemsediğim noktalar olduğunu söyleyemem.

#4
Foto - Güvenli liman nereye kırılacak? İşte altında dip ve zirve tahminleri

Yatırımcılar 'Altın nereye kadar düşecek?' diye soruyor. Ons altında ve gram altında 2026 yılı içerisinde görmeyi beklediğiniz en düşük (dip) seviye nedir? Zafer Ergezen: Şimdi tabii herkesin aklında bu soru var. Altın nereye kadar düşecek? Bu haftanın başında, hatta son 2-3 haftadır hep aynı şeyi söylüyorum. Hatta belki bir ayı da geçti. Yani çok uzun zamandır özellikle 3900-4000 seviyesinin önemli olduğunu, 3900-4000 bandının güçlü bir destek seviyesi olduğunu söylüyordum, anlatıyordum. Hâlâ aynı düşünce içerisindeyim. Burasının da güçlü destek olduğunu söylememin sebebi aslında teknik analiz değil, yine temel verilere göre bakıyorum.

#5
Foto - Güvenli liman nereye kırılacak? İşte altında dip ve zirve tahminleri

3300 DOLAR BANDINA DÜŞÜLECEK Mİ? Nedir bunlar? Özellikle ABD'de faiz artırım beklentilerinin fiyatlamalara yansımış olması, bundan sonraki dönemde enflasyon tarafında bir miktar zayıflık göreceğimiz düşüncesi, istihdam tarafında ise yine çok güçlü gelen istihdam verilerinin, faizlerin yüksek devam etmesiyle birlikte burada da zayıflık görüleceği beklentisiydi. Bunlar da gerçekleşiyor zaten. ABD'den açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında geldi. Bu da ons altın tarafında ve gümüş tarafında yukarı yönlü yükselişe yol açtı.

#6
Foto - Güvenli liman nereye kırılacak? İşte altında dip ve zirve tahminleri

Peki bu sene içerisinde göreceğimiz en dip nokta nedir diye soracak olursak, 3900-4000 bandının önemli olduğunu düşünüyorum. Burada eğer istihdam güçlü gelirse bundan sonraki verilerde, enflasyonda keza yine beklenti üstü veriler görürsek o zaman 3300-3500 bandının da en kötü senaryoda görülme ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Ama ben bu senaryonun çok muhtemel olduğunu düşünmüyorum bugün itibarıyla. Eğer öyle bir şey olacak olursa yatırımcıları yine uyarırız zaten. Ben bir miktar daha yatay bir piyasa oluşmasını bekliyorum. Yıl sonuna kadar bu seviyelerde dalgalanma bekliyorum.

#7
Foto - Güvenli liman nereye kırılacak? İşte altında dip ve zirve tahminleri

ALTININ ZİRVE NOKTASI - 2026'nın geri kalanında ons ve gram altında zirve tahminlerinizi rakamlarla ifade etmeniz gerekirse, bizi nasıl bir yıl sonu bekliyor? Zafer Ergezen: Benim açıkçası düşüncelerimde bir değişiklik olmadı. Piyasada teknik analizle veya günlük gelişmelerle yorum yapanların sürekli aşağı-yukarı beklentileri değişiyor. Benim beklentilerimde bir değişiklik yok. 3900-4000 bandının önemli olduğunu düşünüyorum. Yükselişlerde sırasıyla 4400 ve 4800-5000 bandının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sene içerisinde tepe seviyelerin 4800-5000 bandı olacağını düşünmekteyim. O seviyelerin üzerinde bir kapanış beklemiyorum.

#8
Foto - Güvenli liman nereye kırılacak? İşte altında dip ve zirve tahminleri

Olumsuz, kötü bir senaryoda ise aşağıda 3300-3500 bandı var. Onun altında bir kapanış beklemiyorum. Daha çok 4000 ve 4400 bandı arasına sıkışmış bir piyasa görme ihtimalimizin de yüksek bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Dolar endeksi, ana değişken olarak baktığım noktalardan bir tanesidir, 98 seviyesinin altına inerse o zaman 4800-5000 seviyelerine doğru bir hareket görebileceğimizi düşünüyorum. Tam tersi, 102 seviyesinin üzerine çıkan bir dolar endeksi bizi aşağıda 3900 seviyesinin kırılabileceğine işaret eder.

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