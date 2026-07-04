Güvenli liman nereye kırılacak? İşte altında dip ve zirve tahminleri

Peki bu sene içerisinde göreceğimiz en dip nokta nedir diye soracak olursak, 3900-4000 bandının önemli olduğunu düşünüyorum. Burada eğer istihdam güçlü gelirse bundan sonraki verilerde, enflasyonda keza yine beklenti üstü veriler görürsek o zaman 3300-3500 bandının da en kötü senaryoda görülme ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Ama ben bu senaryonun çok muhtemel olduğunu düşünmüyorum bugün itibarıyla. Eğer öyle bir şey olacak olursa yatırımcıları yine uyarırız zaten. Ben bir miktar daha yatay bir piyasa oluşmasını bekliyorum. Yıl sonuna kadar bu seviyelerde dalgalanma bekliyorum.