Babacan yeni ittifakı açıkladı: 6'lı masa devrildi, 4'lü masa geliyor

"Her iki parti de sorunları aştı. Her iki tarafın da ittifak gerekliliği görüşleri ifade edildi. Zorluklar aşıldı. Önümüzdeki dönemde ittifak yapısı genişler. Başka partilerle de temaslarımız var ancak bunun şimdi açıklanması doğru değil. Mutabakat oldukça açıklama daha doğru."