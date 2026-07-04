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Babacan yeni ittifakı açıkladı: 6'lı masa devrildi, 4'lü masa geliyor

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Babacan yeni ittifakı açıkladı: 6'lı masa devrildi, 4'lü masa geliyor

6'lı masanın son seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasının ardından yeni bir masa kuruluyor. Gelişmeyi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan duyurdu.

#1
Foto - Babacan yeni ittifakı açıkladı: 6'lı masa devrildi, 4'lü masa geliyor

Babacan, yeni bir siyasi ittifak modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Babacan, DEVA, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer alacağı ortaklık hazırlığında önemli yol kat edildiği belirtirken, ittifakın ilerleyen süreçte başka partilerin katılımıyla genişleyebileceğini söyledi.

#2
Foto - Babacan yeni ittifakı açıkladı: 6'lı masa devrildi, 4'lü masa geliyor

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Babacan, yeni ittifak çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Babacan yeni ittifakı açıkladı: 6'lı masa devrildi, 4'lü masa geliyor

Daha önce mahkemelik olan Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi'nin ortak zeminde buluşmasının önemli bir gelişme olduğunu belirten Babacan, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Babacan yeni ittifakı açıkladı: 6'lı masa devrildi, 4'lü masa geliyor

"Her iki parti de sorunları aştı. Her iki tarafın da ittifak gerekliliği görüşleri ifade edildi. Zorluklar aşıldı. Önümüzdeki dönemde ittifak yapısı genişler. Başka partilerle de temaslarımız var ancak bunun şimdi açıklanması doğru değil. Mutabakat oldukça açıklama daha doğru."

#5
Foto - Babacan yeni ittifakı açıkladı: 6'lı masa devrildi, 4'lü masa geliyor

Babacan, üzerinde çalışılan modelin yalnızca klasik bir seçim ittifakıyla sınırlı kalmayacağını belirterek ortak liste ve ortak aday gibi seçeneklerin de değerlendirileceğini söyledi.

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