Asya ülkesinden gündeme oturan Erdoğan itirafı: O olmasaydı bu görev imkansızdı

Türkiye'nin bu nedenle bazı ticari kayıplarla karşı karşıya kaldığını belirten Şerif, "Onlar 'bir kardeşe yardım ediyor ya da destek oluyorsak hiçbir önemi yok. Bu süreçte maddi kayıplar da vardır. Bu, bir bedel değildir.' dediler." diye konuştu. Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıyı dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkileri onun liderliğinde daha da ileri taşımak istediğinin altını çizdi. Konferansta yapılan sunum ve konuşmaların somut sonuçlara dönüşmesi çağrısında bulunan Şerif, şunları kaydetti: "Bu yorumlar, sunumlar, sözler ve konuşmalar eyleme dönüştürülsün ve yıldırım hızıyla hayata geçirilsin ki, sadece somut sonuçlar elde etmekle kalmayalım, aynı zamanda karşılıklı güven, saygı ve haysiyet temelleri üzerine kurulu bu dostluğun, dünyanın şimdiye kadar görmediği bir tür ekonomik işbirliğine, ekonomik dönüşüme dönüştüğünü tüm dünyaya ilan edelim. Eğer bu meydan okumayı kabul etmeye hazırsak, o zaman sizi temin ederim ki hiçbir şey yolumuza engel olamaz. Ne bu Boğaz, ne dağlar, ne de dünyanın en büyük denizi."