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Güneydoğu, AK Parti'yle büyük dönüşüm yaşadı: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

2023-03-28 09:44:41
Güneydoğu, AK Parti'yle büyük dönüşüm yaşadı: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

Seçimlere kısa bir süre kalırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki insanlar, özellikle son yıllarda yakalanan huzur ve güven ikliminin bozulmasını istemiyor. Bölge halkının ortak görüşü ''Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz, koalisyonla yönetilmek bize fayda sağlamaz'' şeklinde oldu. Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandığa gitmeye hazırlanıryor. Yıllardır terör olayları nedeniyle büyük acılar çeken Güneydoğu, AK Parti'nin gerçekleştirdiği son dönemlerdeki operasyonlarla yakalanan huzur ve güven ortamının devam etmesini istiyor. Hatırlanacağı gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terör olayları ve faile meçhul cinayetlerin sık sık yaşandığı bir yerdi. Ancak 1990'lı yıllardan sonra 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte OHAL kaldırılmış ve bölge halkı rahat bir nefes almıştı. Hatta yasaklar da peş peşe kalkmıştı. Bölgede yapılan yatırımların da etkisiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayat normalleşti.

#1
Foto - Güneydoğu, AK Parti'yle büyük dönüşüm yaşadı: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

BÖLGEYE HUZUR GELDİ Şanlı Türk ordusu eli kanlı terör örgütleriyle hem sınır ötesinde hem yurt içinde operasyonlarını sürdürürken, bölgeye huzur geldi. Bölgenin kalkınması için de yollar, hastaneler, yeni hava limanları, okullar, TOKİ tarafından yapılan konutlar, köprüler, tüneller inşa ederek bölgede yaşanan değişim ve dönüşümü de gözler önüne serdi.

#2
Foto - Güneydoğu, AK Parti'yle büyük dönüşüm yaşadı: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

''ESKİ TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYORUZ'' Seçimlere kısa bir süre kalırken bölge insanları özellikle son yıllarda yakalanan huzur ve güven ikliminin bozulmasını istemiyor. Diyarbakır'da esnaf olan 55 yaşındaki Sedat Korkmaz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Yıllarca bölgemizde OHAL baskıları ile yaşadık ve terör olaylarından çok çektik. AK Partinin iktidara gelmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı.Önce OHAL kaldırıldı, ardından bölgede normalleşme başladı. Bölgemizde birçok yatırımlar yapıldı. Artık batıda ne varsa doğuda var. Ben birçok koalisyon hükümeti gördüm ve hep yokluktu. Şimdi 7'li masa çıktı ve 8 kişi devleti yönetmeye aday. Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz.Bölgemizde sağlanan huzur ortamının devamını istiyoruz. Bu nedenle istikrar ve güven sürsün"

#3
Foto - Güneydoğu, AK Parti'yle büyük dönüşüm yaşadı: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

''KOALİSYONLARDAN ÇOK ÇEKTİK'' Özel sektör çalışanı 37 yaşındaki Mehmet Özsoy ise, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Dünya'daki ekonomik kriz ve ardından yaşanan depremler ülkemizi olumsuz etkiledi. Zor günler geçiriyoruz, bunun farkındayız. Koalisyonla yönetilmiş olsaydık, bölgede ne bu huzur sağlanırdı ne de yaşanan bu krizlerle baş edebilinirdi. Ekonomi inşallah düzelir, önemli bir noktada bölgemizde artık terör olayları da yaşanmıyor. Uzun bir süreden beri huzur içerisinde yaşıyoruz. Koalisyonlardan çok çektik, istikrarımızın bozulmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Güneydoğu, AK Parti'yle büyük dönüşüm yaşadı: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

"İSTİKRAR VE GÜVENİN SÜRMESİNİ İSTİYORUZ" Özel sektör çalışanı 54 yaşındaki Muhammet Gültaşlı da, "Terör olaylarından çok çektik ve bölgemiz yıllarca gelişmedi. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarla bölgede huzur sağlandı. Artık terör olayları yaşanmıyor. Yatırımlar yapıldı ve turizm açısından cazibe merkezi olan bölgemizde, istikrar ve güvenin sürmesini istiyoruz" dedi.

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