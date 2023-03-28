Güneydoğu, AK Parti'yle büyük dönüşüm yaşadı: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

''ESKİ TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYORUZ'' Seçimlere kısa bir süre kalırken bölge insanları özellikle son yıllarda yakalanan huzur ve güven ikliminin bozulmasını istemiyor. Diyarbakır'da esnaf olan 55 yaşındaki Sedat Korkmaz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Yıllarca bölgemizde OHAL baskıları ile yaşadık ve terör olaylarından çok çektik. AK Partinin iktidara gelmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı.Önce OHAL kaldırıldı, ardından bölgede normalleşme başladı. Bölgemizde birçok yatırımlar yapıldı. Artık batıda ne varsa doğuda var. Ben birçok koalisyon hükümeti gördüm ve hep yokluktu. Şimdi 7'li masa çıktı ve 8 kişi devleti yönetmeye aday. Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz.Bölgemizde sağlanan huzur ortamının devamını istiyoruz. Bu nedenle istikrar ve güven sürsün"