2023-03-28 09:44:41 Güneydoğu, AK Parti'yle büyük dönüşüm yaşadı: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz
Seçimlere kısa bir süre kalırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki insanlar, özellikle son yıllarda yakalanan huzur ve güven ikliminin bozulmasını istemiyor. Bölge halkının ortak görüşü ''Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz, koalisyonla yönetilmek bize fayda sağlamaz'' şeklinde oldu. Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandığa gitmeye hazırlanıryor. Yıllardır terör olayları nedeniyle büyük acılar çeken Güneydoğu, AK Parti'nin gerçekleştirdiği son dönemlerdeki operasyonlarla yakalanan huzur ve güven ortamının devam etmesini istiyor. Hatırlanacağı gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terör olayları ve faile meçhul cinayetlerin sık sık yaşandığı bir yerdi. Ancak 1990'lı yıllardan sonra 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte OHAL kaldırılmış ve bölge halkı rahat bir nefes almıştı. Hatta yasaklar da peş peşe kalkmıştı. Bölgede yapılan yatırımların da etkisiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayat normalleşti.