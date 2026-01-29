  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayraktar TB2 SİHA'yı kopyalayan Çin şimdi de o uçağı arakladı Tekirdağ'ın altında devasa rezerv! Tamı tamına 500 bin ton Gündemi sarsacak çıkış: Beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilirler Bir günde 250 bin yükseldi! Rekor kırmaya devam ediyor Uzayda it dalaşı! Almanya'dan çarpıcı suçlama Şikayetler arttı! Xiaomi telefonlardaki önemli sorunu çözecek Trump açıkladı: Amerika'da yeni doğan bebekler için yardım kararı! En az bin dolar! O resmi açıklama geldi
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Gündemi sarsacak çıkış: Beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilirler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gündemi sarsacak çıkış: Beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilirler

Terör örgütü PKK/YPG/SDG içinde panik ve iç hesaplaşma patlak verirken gündemi sarsacak bir iddia gündem oldu.

1
#1
Foto - Gündemi sarsacak çıkış: Beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilirler

Suriye'nin kuzeyinde dengeler tamamen değişirken, terör devleti hayali kuran PKK/YPG/SDG içerisinde panik ve iç hesaplaşma baş gösterdi.

#2
Foto - Gündemi sarsacak çıkış: Beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilirler

SDG elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in "Can güvenliğim yok." diyerek suikast korkusu yaşadığı öğrenilirken, sahadaki PKK varlığı 3 gün içinde 21 bin kilometrekarelik alanı kaybederek tarihin en büyük hezimetlerinden birini yaşadı.

#3
Foto - Gündemi sarsacak çıkış: Beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilirler

Şam yönetiminden üst düzey kaynakların aktardığı bilgilere göre; Mazlum Abdi, örgüt içindeki kontrolünü tamamen kaybetti.

#4
Foto - Gündemi sarsacak çıkış: Beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilirler

Kaynaklar, Şahin'in, Kandil'den gelen kadroların Suriye'den çekilmeyi reddettiğini ve "ya hep ya hiç" mantığıyla hareket ederek tüm kazanımları heba ettiğini söylediği belirtti.

#5
Foto - Gündemi sarsacak çıkış: Beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilirler

Özellikle Kandil kadrosunun, yaşanan bozgundan dolayı SDG içindeki Arapları suçladığı ve uluslararası arabuluculuk tekliflerini elinin tersiyle ittiği ifade edildi.

#6
Foto - Gündemi sarsacak çıkış: Beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilirler

Abdi'nin, "Kandil bana ve Suriyeli ekibime suikast düzenleyebilir; suçu da Türkiye ya da Suriye ordusuna atabilir." diyerek ciddi bir güvenlik kaygısı taşıdığı ve çıkış yolu aradığı iddia edildi. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar duyurdu: 400 binle kaçtı, Türkiye rekorunu kıramadı
Gündem

Ruslar duyurdu: 400 binle kaçtı, Türkiye rekorunu kıramadı

Rusya'dan Türkiye'ye akın sürerken 2025 yılına ait veriler ortaya çıktı. Rus basını en çok ilginin Türkiye olduğunu kaydederken 2019 yılında..
Enerjide Diyarbakır’ın Ayak Sesleri
Ekonomi

Enerjide Diyarbakır’ın Ayak Sesleri

Diyarbakır, enerjide önemli bir güç merkezi olmaya hazırlanıyor.
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir ilimize daha hızlı tren geliyor
Gündem

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Bir ilimize daha hızlı tren geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray programı kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı’n..
Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi
Gündem

Başrolde yine o ülke var: PKK’ya ‘Kızılhaç’ maskesiyle para transferi

En güçlü olduğu yer olan Suriye’de bile yok olmanın eşiğine gelen teröristlere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) el uzattı. Türk ve Suriye ist..
Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı
Teknoloji

Kızılelma, NATO ülkesinin aklını başından aldı

Beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret eden Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, "KIZILELMA tamamen otonom..
Suriye'den Kürtlere müjde
Dünya

Suriye'den Kürtlere müjde

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek" ifadeleri kullanıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23