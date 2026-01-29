  • İSTANBUL
Bir günde 250 bin yükseldi! Rekor kırmaya devam ediyor
Bir günde 250 bin yükseldi! Rekor kırmaya devam ediyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı bir günde 250 bin lira arttı. Altın, günü 7 milyon 570 bin liradan kapattı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, bir günde yaşadığı sert yükselişle 7 milyon 570 bin liraya ulaştı.

Dün 7 milyon 310 bin liradan kapanan altın, bugün gün içinde 7 milyon 620 bin liraya kadar çıkarak yatırımcısına 1 günde yaklaşık 250 bin liralık kazanç sağladı. Günün sonunda altının kilogram fiyatı %3,6 artışla 7 milyon 570 bin lira seviyesinde sabitlendi.

KMKTP verilerine göre, bugün altın piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyar 571 milyon 277 bin 45,71 lira, işlem miktarı ise 1.537,67 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 398 milyon 509 bin 920,45 liraya ulaştı.

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları şu şekilde sıralandı: NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler.

Piyasa uzmanları, altındaki hızlı yükselişin jeopolitik riskler, zayıflayan dolar endeksi ve küresel faiz indirimi beklentilerinden beslendiğini belirtiyor.

Analistlere göre, ons altının 2.500 dolar eşiğine yaklaşması durumunda iç piyasada kilogram fiyatının 8 milyon lirayı aşabileceği öngörülüyor.

