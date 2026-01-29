  • İSTANBUL
Heyelan treni raydan çıkardı
IHA Giriş Tarihi:

Heyelan treni raydan çıkardı

Balıkesir'de toprak kayması nedeni ile Savaştepe ilçesi yakınlarında yolcu treninin Lokomotifi ve bir vagonu raydan çıktı.

#1
Foto - Heyelan treni raydan çıkardı

Heyelan dolayısı ile olan kazada kimsenin yaralanmaması tek teselli oldu.

#2
Foto - Heyelan treni raydan çıkardı

Lokomotifi ve bir vagonu raydan çıkan trenin yolcuları otobüslerle nakledildi.

#3
Foto - Heyelan treni raydan çıkardı

Bandırma-İzmir seferini yapan 6 Eylül Ekspresi'nin lokomotifi ile bir vagonu zarar gördü.

#4
Foto - Heyelan treni raydan çıkardı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarında meydana gelen toprak kayması nedeniyle vagonlar raydan çıktı.

#5
Foto - Heyelan treni raydan çıkardı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

#6
Foto - Heyelan treni raydan çıkardı

Trenin yaklaşık 145 yolcusu, bölgeye sevk edilen otobüslerle nakledildi.

#7
Foto - Heyelan treni raydan çıkardı

Kaza sonrasında heyelan dolayısı ile demiryoluna dökülen kayalar kaza yerine gelen ekipler tarafından kaldırıldı.

#8
Foto - Heyelan treni raydan çıkardı

Zarar gören lokomotif ve vagonların en yakın istasyona çekilmesi için çalışma başlatıldı.

