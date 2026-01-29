  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte döviz piyasasında son durum!
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:

Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte döviz piyasasında son durum!

Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 29 Ocak gününe Dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.

29 Ocak Perşembe gününe ilişkin Dolar ve Euro fiyatları ise şöyle:

Bu sabah itibarıyla; Dolar 43,416 TL'den işlem görüyor.

Euro ise 52,088 TL seviyelerinde seyrediyor.

