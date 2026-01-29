Tekirdağ'ın altında devasa rezerv! Tamı tamına 500 bin ton
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Tekirdağ'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Türkiye'nin birçok ilinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Tekirdağ'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Kentte mevcut olan rezerv içn kapasite artışına gidiliyor. 500 bin tonluk üretim için kollar sıvanmaya başladı. İşte detaylar...
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Pirinççeşme sınırları içinde, ve 2311 nolu (1095456 Erişim numaralı) ruhsat sahasında Erdoğanlar İnşaat Turizm şirketi tarafından alan değişikliği olmadan kömür ocağı üretim kapasite artışı planlanıyor.
Proje kapsamında şirkete Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü” tarafından verilen işletme ruhsatlı sahada kömür üretimi arttırılacak. Mevcut durumda yılda 127 bin 607 ton olan üretimin yılda 500 bin tona çıkarılması planlanıyor.
Kömür ocağında açık işletme yöntemiyle kömür işletmeciliği yapılıyor. Kömür üretimi esnasında 500.000 ton/yıl (400.000 m3 /yıl) kömür üretimi için yaklaşık 6.857.143 ton/yıl (4.285.714,29 m3 /yıl) dekapaj malzemesi çıkarılması planlanıyor.
Öte yandan Türkiye kömür ihtiyacının büyük bir bölümünü Rusya'dan karşılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ocak–Ağustos döneminde Türkiye’nin Rusya’dan kömür ithalatı yıllık bazda yüzde 34 artarak 21,3 milyon tona ulaştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23