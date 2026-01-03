Günde 3 tane tüketin: Kronik hastalıklara geçit vermiyor!

2 - Protein ve lif almış olursunuz Vücudun en iyi şekilde çalışabilmesi için protein ve lif gereklidir ve ceviz her ikisi için de iyi bir kaynaktır. Sadece bir ons (yaklaşık 28 gram) ceviz 4,32 gram protein ve 1,9 gram lif içerir. Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, normalde kuruyemiş tüketmeyen insanlar diyetlerine günde sadece bir ons (yaklaşık 28 gram) ceviz eklerse, "beslenme kalitesinde ve yeterince alınmayan bazı besin öğelerinin alımında" iyileşme görebilirler.