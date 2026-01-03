  • İSTANBUL
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Günde 3 tane tüketin: Kronik hastalıklara geçit vermiyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Günde 3 tane tüketin: Kronik hastalıklara geçit vermiyor!

Kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı koruyucu olan ceviz, Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin olan cevizin besin değeri çok yüksek. İşte cevizin faydaları...

Foto - Günde 3 tane tüketin: Kronik hastalıklara geçit vermiyor!

Her gün bir avuç ceviz yemek; beyin sağlığını destekleyebilir, kalbi koruyabilir, uykuya yardımcı olabilir ve hatta kanseri önlemeye katkı sağlayabilir. Bazı uzmanlar, cevizin besin yoğunluğu en yüksek kuruyemiş olduğunu söylüyor.

Foto - Günde 3 tane tüketin: Kronik hastalıklara geçit vermiyor!

1- Kalp sağlığınızı koruyabilirsiniz Ceviz, bitkisel bir omega-3 olan alfa-linolenik asidi anlamlı miktarda içeren tek ağaç yemişidir. Aynı zamanda kalp sağlığını desteklemek üzere oluşturulmuş Akdeniz diyetinin de bir parçasıdır.

Foto - Günde 3 tane tüketin: Kronik hastalıklara geçit vermiyor!

2 - Protein ve lif almış olursunuz Vücudun en iyi şekilde çalışabilmesi için protein ve lif gereklidir ve ceviz her ikisi için de iyi bir kaynaktır. Sadece bir ons (yaklaşık 28 gram) ceviz 4,32 gram protein ve 1,9 gram lif içerir. Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, normalde kuruyemiş tüketmeyen insanlar diyetlerine günde sadece bir ons (yaklaşık 28 gram) ceviz eklerse, "beslenme kalitesinde ve yeterince alınmayan bazı besin öğelerinin alımında" iyileşme görebilirler.

Foto - Günde 3 tane tüketin: Kronik hastalıklara geçit vermiyor!

3 - Beyin sağlığı desteği alabilirsiniz Ceviz günün her saatinde iyi bir seçenek olsa da, kahvaltıya eklenmesi bilişsel işlevleri destekleyebilir. Food & Function dergisinde yayımlanan küçük bir çalışma, sabah ceviz yiyen kişilerin gün boyunca yürütücü işlev gerektiren görevlerde, sabah ceviz yemeyenlere kıyasla daha hızlı tepki verdiğini gösterdi. Ayrıca bu kişiler, ceviz yedikten altı saat sonra hafıza hatırlama performansında da ceviz yemeyenlere göre daha iyi sonuçlar gösterdi.

Foto - Günde 3 tane tüketin: Kronik hastalıklara geçit vermiyor!

4- Daha iyi uyuyabilirsiniz Ceviz, vücudun gevşeme ve uyku zamanının geldiğini fark etmesine yardımcı olan doğal melatonin içerir. Nutrients dergisinde 2017 yılında yayımlanan bir makale, melatonin açısından zengin besinlerin tüketilmesinin uykusuzluğu azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Foto - Günde 3 tane tüketin: Kronik hastalıklara geçit vermiyor!

5 - Kanser riskinizi azaltabilirsiniz Ceviz, kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olması nedeniyle sıklıkla önerilir ve uzmanlar bazı kişilerde kanser riskini de düşürebileceğini söylüyor. Araştırmalar, cevizin prostat kanseri riskinin azalmasıyla, kolorektal kanser riskinin düşmesiyle ve meme kanseri tümörlerinin büyümesinin azalmasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor.

Foto - Günde 3 tane tüketin: Kronik hastalıklara geçit vermiyor!

Bununla birlikte, beslenmeye ceviz eklemek kanser riskini tamamen ortadan kaldırmaz ve belirli gıdalar, kanser tedavisinde onaylanmış ilaçların yerine kullanılmamalıdır.

Foto - Günde 3 tane tüketin: Kronik hastalıklara geçit vermiyor!

Beslenmenize daha fazla ceviz nasıl ekleyebilirsiniz? Bir avuç çiğ ceviz yemek cazip gelmiyorsa, cevizi beslenmenize eklemenin sayısız yolu vardır: salata veya yulaf ezmesinin üzerine ekleyebilir, smoothieye karıştırabilir ya da sağlıklı bir atıştırmalık olarak kavurabilirsiniz./ kaynak: akşam

