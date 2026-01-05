  • İSTANBUL
Günde 1 kaşık yetiyor! Şekeri ve tansiyonu anında dengeliyor: Kimsenin beklemediği tehdit! Artık her 3 yetişkinden birinde var
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Günde 1 kaşık yetiyor! Şekeri ve tansiyonu anında dengeliyor: Kimsenin beklemediği tehdit! Artık her 3 yetişkinden birinde var

Kan şekeri ve tansiyon dengesini sağlamak çok önemli. Çalışmalar, günde birkaç yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumunun bazı tansiyon düşürücü ilaçlar kadar etkili olabileceğini göstermiştir. Bu etkiler sayesinde özellikle günün ilk saatlerinde veya akşam yemeklerinden sonra 1 kaşık tüketilmesi öneriliyor. tedavi edilmediğinde kimsenin beklemediği yaşamı tehdit eden durumlarla karşılaşılması muhtemeldir. 1 kaşıkla çözümler sunan yemek

Yüksek tansiyon hastalığı günümüzde farkında olmasalar da her 3 yetişkinden birini etkilemektedir. Bu durum tedavi edilmediğinde ise kan damarları, kalp ve diğer organlar gibi organlara yük bindirdiği için sizi bazı ciddi sağlık sorunlarının oluşmasına yol açabilir. Sonucunda ise, kalp krizi, felç veya böbrek hastalığı gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit eden durumlarla karşılaşılması muhtemeldir.

Bir beslenme uzmanı buna karşın, nitrat adı verilen kimyasal bir bileşiği içeren yiyecekler yemenin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğinin altını çiziyor. Tansiyon hastalığı günümüzde farkında olmasalar da her 3 yetişkinden birini etkilemektedir. Bu durum tedavi edilmediğinde ise kan damarları, kalp ve diğer organlar gibi organlara yük bindirdiği için sizi bazı ciddi sağlık sorunlarının oluşmasına yol açabilir. Güçlü, yardımcı: Günde 1 kaşık yememiz yeterli geliyor!

Hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyona katkıda bulunabilecek birkaç faktör vardır. Başta tuz oranı yüksek yiyeceklerin tüketildiği kötü bir beslenme düzeni yüksek tansiyona özellikle davetiye çıkarır.

Bununla birlikte, bazı yiyecekler de yüksek tansiyon riskini azaltmaktadır. Beslenme uzmanı olan TJ Waterfall'a göre, nitrat açısından zengin yiyecekler yüksek tansiyonu tedavi etmede etkilidir. "Bitkisel besinler açısından zengin olan nitratlar ve nitritler, vasküler işlevi iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Kan damarlarını çevreleyen düz kaslara gevşeme sinyali veren, böylece kan akışını artıran ve kan basıncını düşüren nitrik oksit üretimi için bir kaynak sağlamaktadırlar."

"Aslında, yakın tarihli bir meta-analiz (tüm uygun klinik çalışmaların gözden geçirilmesi), pancarın (en zengin diyet nitrat kaynağı) hipertansiyonu olan yetişkinlerde kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğü gözlemlendi. Ayrıca pancarın egzersiz performansını da iyileştirdiği ortaya çıkmıştır." Beslenme uzmanı olan TJ Waterfall, "nitrat açısından en zengin besin pancardır" dedi.

Bununla birlikte, aşağıdaki yiyecekler de nitrat bakımından zengindir ve yüksek tansiyona karşı düzenli olarak tüketilmeleri önerilir:

Ispanak Ravent Kereviz Marul Su teresi Roket Rezene Pırasa Maydanoz Kereviz Çin lâhanası Bitkisel gıdalardaki nitratlar, eti korumak, lezzetini arttırmak ve 'arzu edilen' pembe rengi vermek için işlenmiş etlere eklenen nitratlarla karıştırılmamalıdır.

"İşlenmiş etlerde nitritler, işleme, tütsüleme, saklama ve pişirme sırasında etteki aminlerle reaksiyona girerek kanserojen olarak bilinen nitrozaminleri oluşturur. Bu madde aynı zamanda işlenmiş etlerin kolorektal kanserle olan bağlantılarını açıkladığı düşünülen kısımdır."

Öte yandan meyve ve sebzelerde bulunan C vitamini ve bazı fenolik bileşikler gibi besinler içerdikleri nitratlardan nitrozamin oluşumunu engeller. "Böylece bitkisel gıdalarda, nitratların büyük bir kısmı nitrik okside dönüştürülerek vasküler işlevi artırır ve kan basıncını düşürür."

Potasyum bakımından zengin gıdalar sodyumun (tuz) etkisini azaltır ve kan damarlarınızdaki gerilimi azaltmaktadır. En iyi potasyum kaynaklarından bazıları taze meyve, sebze, baklagiller ve yeşillikler olarak sıralanabilir. Beslenme uzmanı TJ, "Bunlar, sağlıklı kan basıncını korumaya dahil olan magnezyum gibi birçok önemli mineral sağlıyor" dedi. KETEN TOHUMU "Çalışmalar, günde birkaç yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumunun bazı tansiyon düşürücü ilaçlar kadar etkili olabileceğini göstermiştir.

