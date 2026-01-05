Günde 1 kaşık yetiyor! Şekeri ve tansiyonu anında dengeliyor: Kimsenin beklemediği tehdit! Artık her 3 yetişkinden birinde var

Yüksek tansiyon hastalığı günümüzde farkında olmasalar da her 3 yetişkinden birini etkilemektedir. Bu durum tedavi edilmediğinde ise kan damarları, kalp ve diğer organlar gibi organlara yük bindirdiği için sizi bazı ciddi sağlık sorunlarının oluşmasına yol açabilir. Sonucunda ise, kalp krizi, felç veya böbrek hastalığı gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit eden durumlarla karşılaşılması muhtemeldir.