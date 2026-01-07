Dağıstan Müftülüğü’nden tepki çeken açıklama: Rusya için savaşan askerler şehittir
Dağıstan Müftülüğü Temsilcisi Muhammed Mayranov’un Rusya ve şehitlik ile ilgili sözleri kamuoyunda büyük tepki çekti.
Fırçayla topluyorlar! Yurt dışından gelen TIR’lardan patır patır dökülüyor, bahçesine ekip adeta servet kazanıyor
İşte savcılıktaki ifadesi! Ela Rümeysa “İkimiz de bekarız” demiş, Mehmet Akif Ersoy bakın ne cevap vermiş
Dağıstan Müftülüğü Temsilcisi Muhammed Mayranov’un Rusya ve şehitlik ile ilgili sözleri kamuoyunda büyük tepki çekti.
Mayranov, Rusya saflarında savaşıp ölenlerin “şehitlik mertebesine” ulaşacağını iddia ederek akıllara durgunluk veren bir çıkış yaptı. İslam’ın şehitlik kavramını açıkça çarpıtan bu sözler, emperyal çıkarlar uğruna verilen savaşların nasıl meşrulaştırılmak istendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Müslüman coğrafyalarda akan kanın hesabını vermeyen Moskova yönetimi için ölmenin nasıl şehitlik sayıldığı ise cevapsız kaldı.
Rusya’nın işgal, zulüm ve baskı politikaları ortadayken yapılan bu açıklama, dini kavramların siyasete alet edildiği yönündeki eleştirileri artırdı.
Mayranov’un açıklaması, din kisvesi altında emperyal savaşlara fetva üretilip üretilmediği tartışmasını da beraberinde getirdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23