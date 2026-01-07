  • İSTANBUL
Dağıstan Müftülüğü’nden tepki çeken açıklama: Rusya için savaşan askerler şehittir
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dağıstan Müftülüğü’nden tepki çeken açıklama: Rusya için savaşan askerler şehittir

Dağıstan Müftülüğü Temsilcisi Muhammed Mayranov’un Rusya ve şehitlik ile ilgili sözleri kamuoyunda büyük tepki çekti.

1
#1
Foto - Dağıstan Müftülüğü’nden tepki çeken açıklama: Rusya için savaşan askerler şehittir

Mayranov, Rusya saflarında savaşıp ölenlerin “şehitlik mertebesine” ulaşacağını iddia ederek akıllara durgunluk veren bir çıkış yaptı. İslam’ın şehitlik kavramını açıkça çarpıtan bu sözler, emperyal çıkarlar uğruna verilen savaşların nasıl meşrulaştırılmak istendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

#2
Foto - Dağıstan Müftülüğü’nden tepki çeken açıklama: Rusya için savaşan askerler şehittir

Müslüman coğrafyalarda akan kanın hesabını vermeyen Moskova yönetimi için ölmenin nasıl şehitlik sayıldığı ise cevapsız kaldı.

#3
Foto - Dağıstan Müftülüğü’nden tepki çeken açıklama: Rusya için savaşan askerler şehittir

Rusya’nın işgal, zulüm ve baskı politikaları ortadayken yapılan bu açıklama, dini kavramların siyasete alet edildiği yönündeki eleştirileri artırdı.

#4
Foto - Dağıstan Müftülüğü’nden tepki çeken açıklama: Rusya için savaşan askerler şehittir

Mayranov’un açıklaması, din kisvesi altında emperyal savaşlara fetva üretilip üretilmediği tartışmasını da beraberinde getirdi.

#5
Foto - Dağıstan Müftülüğü’nden tepki çeken açıklama: Rusya için savaşan askerler şehittir



Yorumlar

bizdeki fetva sistemi ::))

arapalrdan alınan bir fetva sistemi olursa bizdede böyle oluyor <<her kes yasantısına göre durumuna göre veriyor <<kurana göre vermek lazımken cıkara göre veriliyor <<kurtulus savasında yunalıalr ingilizlrin ucakalrdan attığı kağıtlarda Milli Mücadele karşıtı bu saray fetvasında Kuvayı Milliyecileri katletmenin "dinen caiz" olduğu belirtilerek bu uğurda ölenlerin şehit, yaralananların gazi olacağı belirtildi.anlayan anladı

