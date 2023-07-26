  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Gün batımı göz kamaştırdı

2023-07-26 20:10:05
Gün batımı göz kamaştırdı

Ağrı’da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görenleri hayran bıraktı.

#1
Foto - Gün batımı göz kamaştırdı

Ağrı merkez Küpkıran Mahallesi'nde bulunan Küpkıran Tepesi'nde, gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.

#2
Foto - Gün batımı göz kamaştırdı

Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, buğday başaklarının arasından süzülen güneş ışıkları görenleri etkiledi.

#3
Foto - Gün batımı göz kamaştırdı

Eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakan gün batımını izleyenler ise fotoğraf çekerek güzel anları ölümsüzleştirdi.

#4
Foto - Gün batımı göz kamaştırdı

‘Avrupa ülkelerine satılmasın’ teklifi! Türkiye'ye 3 kat fazla kazandıran formül
Ekonomi

‘Avrupa ülkelerine satılmasın’ teklifi! Türkiye'ye 3 kat fazla kazandıran formül

Avrupa'da zeytin ve zeytinyağı üretimi kuraklık krizine girdi. Başta İspanya olmak üzere ülkeler, zeytinyağı topluyor. Türkiye’de de bu yıl ..
Türkiye'de korkunç gelişme! Acil olarak incelemeye başladılar! Bir bu eksikti, o da oldu
Gündem

Türkiye'de korkunç gelişme! Acil olarak incelemeye başladılar! Bir bu eksikti, o da oldu

Meteorolojik anlamda Türkiye'de ürkütücü bir gelişme yaşandı. Akdeniz deniz suyu sıcaklıkları hiç olmadığı kadar ısındı. Yabancı meteoroloji..
Semih Şentürk dönemi resmen başladı
Spor

Semih Şentürk dönemi resmen başladı

Fenerbahçe, eski futbolcusu Semih Şentürk'ün U-19 takımının teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı.
Savunma sanayiinde çığır açacak! Dünyada sadece birkaç ülke üretebiliyor! Mete Yarar, Türkiye’nin bomba hamlesini duyurdu
Gündem

Savunma sanayiinde çığır açacak! Dünyada sadece birkaç ülke üretebiliyor! Mete Yarar, Türkiye’nin bomba hamlesini duyurdu

tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum'da Mete Yarar, Miilux OY tarafından üretilen ve savunma sanayinde çığır açacak denizaltı çe..
Mert Başaran konum verdi! ‘Buralardan arsa alan servet kazanır’
Ekonomi

Mert Başaran konum verdi! ‘Buralardan arsa alan servet kazanır’

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran yeni yatırım tavsiyesini açıkladı. Başaran'ın kullandığı ifadeler dikkat çekti.
Çin'den kritik ziyaret
Siyaset

Çin'den kritik ziyaret

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi bugün Türkiye’y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23