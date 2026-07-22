Gülistan Doku dosyasında kritik kırılma! 5 şüpheli gözaltında, soruşturmada yeni perde aralandı
Yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyen Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında; tanık ve gizli tanık ifadeleri, ihbarlar, HTS kayıtları ile elde edilen bilgi ve belgelerin yeniden değerlendirilmesi sonucunda önemli delillere ulaşıldı. Bu doğrultuda Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Yeni delillerin dosyanın seyrini değiştirebileceği belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.