  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çinli elektrikli otomobil devleri alarm veriyor! Konstantinos Filis'ten ses getirecek itiraf: Türkiye ile savunma anlaşmaları yüzünden bunu yapmaya hazırlar Türkiye'den savunmada dengeleri değiştirecek İHA avlayan sistem kararı: BİD yayımlandı Asgari ücretle ilgili masaya getirilen planla ilgili ürküten uyarı: Kaosa neden olur, büyük sorunlara yol açar Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi eriyor Türkiye'nin ünlü altın madenine kuşkulara neden olan ortak: Resmen masaya oturuldu Eskişehir’de TEI yerleşkesinde yangın! Savunma sanayi tesisinde ekipler seferber oldu Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in 'Yeni Parti’sine ilk yorum... Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz Çocuklarımız saldırı altında! Hem paramızı alıp hem çıplaklığı dayatıyorlar…
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Gülistan Doku dosyasında kritik kırılma! 5 şüpheli gözaltında, soruşturmada yeni perde aralandı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gülistan Doku dosyasında kritik kırılma! 5 şüpheli gözaltında, soruşturmada yeni perde aralandı

Yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyen Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında; tanık ve gizli tanık ifadeleri, ihbarlar, HTS kayıtları ile elde edilen bilgi ve belgelerin yeniden değerlendirilmesi sonucunda önemli delillere ulaşıldı. Bu doğrultuda Tunceli merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Yeni delillerin dosyanın seyrini değiştirebileceği belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

#1
Foto - Gülistan Doku dosyasında kritik kırılma! 5 şüpheli gözaltında, soruşturmada yeni perde aralandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

#2
Foto - Gülistan Doku dosyasında kritik kırılma! 5 şüpheli gözaltında, soruşturmada yeni perde aralandı

Açıklamada, Gülistan Doku'nun cansız bedeninin şüphelilerle irtibatlı korucular tarafından organize ve bilinçli şekilde gömüldüğü veya yok edildiğine yönelik önemli tespit ve deliller elde edildiği belirtildi.

#3
Foto - Gülistan Doku dosyasında kritik kırılma! 5 şüpheli gözaltında, soruşturmada yeni perde aralandı

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 5 GÖZALTI Bu kapsamda Ankara, Elazığ, İstanbul ve Tunceli'de, aralarında 2 güvenlik korucusunun da bulunduğu toplam 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

#4
Foto - Gülistan Doku dosyasında kritik kırılma! 5 şüpheli gözaltında, soruşturmada yeni perde aralandı

Belirlenen adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

#5
Foto - Gülistan Doku dosyasında kritik kırılma! 5 şüpheli gözaltında, soruşturmada yeni perde aralandı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

#6
Foto - Gülistan Doku dosyasında kritik kırılma! 5 şüpheli gözaltında, soruşturmada yeni perde aralandı

NE OLMUŞTU? Üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti. Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

#7
Foto - Gülistan Doku dosyasında kritik kırılma! 5 şüpheli gözaltında, soruşturmada yeni perde aralandı

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu
Dünya

Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu

Rusya ile İtalya arasında patlak veren diplomatik kriz yeni bir seviyeye ulaştı. Rusya, İtalya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görev yapan Aske..
Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!
Gündem

Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı!

Küresel sömürge çetesinin elebaşısı ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bebek, kadın demeden on binlerce mazlumu katleden savaş suçlusu İsrai..
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke konuldu
Gündem

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke konuldu

İstanbul’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına kayıtlı 6 bin 314 hesaba ..
Ankara'da bu ilçelerde su kesintisi olacak!
Yerel

Ankara'da bu ilçelerde su kesintisi olacak!

Ankara'da yarın 08.00-00.00 saatleri arasında bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacak.
Kara para operasyonları sonrası, Peygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!
Medya

Kara para operasyonları sonrası, Peygamber düşmanı Kemalist Feyza Altun topukladı!

Son günlerde art arda gelen kara paraya karşı yürütülen operasyonlar ve derinleşen soruşturmalar, sosyal medyada yıllardır devlete, milli ve..
CHP’li vekilden ucuz şov! Polisle atışmaya çalıştı, boyunun ölçüsünü aldı
Siyaset

CHP’li vekilden ucuz şov! Polisle atışmaya çalıştı, boyunun ölçüsünü aldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Mustafa Bozbey’in yargılandığı davanın duruşması öncesinde CHP Bursa M..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23