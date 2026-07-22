  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye korkusu 3 milyar Euro'ya sebep oldu: İHA, deniz araçları ve füze alacaklar Bölgesel dev projede tarihi adım: Türkiye, Hicaz Demiryolu ve üçlü enerji hamlesi için iki ülkeyle masaya oturdu Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada! Baykar'ın dünyayı sallayan silahının ismi değiştirilmişti: Haluk Bayraktar'dan ilk açıklama geldi Altın fiyatları zirvede! Emekli maaşına zam mı geliyor? Teklif Meclis'te Gülistan Doku dosyasında kritik kırılma! 5 şüpheli gözaltında, soruşturmada yeni perde aralandı Çinli elektrikli otomobil devleri alarm veriyor!
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Baykar'ın dünyayı sallayan silahının ismi değiştirilmişti: Haluk Bayraktar'dan ilk açıklama geldi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Baykar'ın dünyayı sallayan silahının ismi değiştirilmişti: Haluk Bayraktar'dan ilk açıklama geldi

Baykar'ın savaş sahalarında ses getiren insansız hava araçları Avrupa'da sahneye çıkıyor. Bu alanda TB3'ün ismi değiştirilirken Baykar yetkilisi Haluk Bayraktar'dan kritik açıklamalar geldi.

1
#1
Foto - Baykar'ın dünyayı sallayan silahının ismi değiştirilmişti: Haluk Bayraktar'dan ilk açıklama geldi

Leonardo, Baykar ve LBA System'den yapılan ortak yazılı açıklamada, Leonardo ile Baykar'ın ortak girişimi LBA Systems'ın tam operasyonel hazırlık seviyesine ulaştığı aktarıldı. Açıklamada, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ortakların, LBA Systems'ın ilk ürünü olan Astore Levante'yi de tanıttığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

#2
Foto - Baykar'ın dünyayı sallayan silahının ismi değiştirilmişti: Haluk Bayraktar'dan ilk açıklama geldi

"Astore Levante, kendini kanıtlamış Bayraktar TB3 platformunu, Leonardo'nun sensörleri, görev sistemleri ve yer kontrol istasyonunu da içeren geniş kapsamlı ileri teknolojileriyle birleştiriyor. Astore Levante ve KIZILELMA'ya yönelik endüstriyel faaliyetler Leonardo'nun üretim tesislerinde yürütülecek. İlk Astore Levante partisinin üretimine başlanmış durumda ve sistemlerin bu yılın sonuna kadar İtalya'daki son kullanıcıya teslim edilmesi planlanıyor. TB2 ve Akıncı platformlarına yönelik çalışmalar ise Baykar'ın İtalya'daki tesislerinde gerçekleştirilecek."

#3
Foto - Baykar'ın dünyayı sallayan silahının ismi değiştirilmişti: Haluk Bayraktar'dan ilk açıklama geldi

Ortak açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, LBA Systems'ın, Baykar'ın sahada kendini kanıtlamış yüksek teknoloji otonom mimarisi ve üretim gücü ile Leonardo'nun gelişmiş faydalı yük ve aviyonik kabiliyetlerini bir araya getiren önemli bir girişim olduğunu vurguladı. Bayraktar, şunları kaydetti: "KIZILELMA'nın M-346 ile gerçekleştirdiği son insanlı-insansız müşterek görev (CUC-T) testlerinin başarısı, otonom sistemlerimizin NATO standartlarında ulaştığı olgunluğu ortaya koydu ve savaş sahasının zorlu operasyonel ihtiyaçlarına doğrudan cevap verdi. LBA Systems'le, kağıt üzerindeki konseptlerin ötesine geçerek, Astore Levante'den KIZILELMA'ya kadar küresel pazara hazır ve güvenilir çözümler sunacağız. Bu ortaklık, hem Avrupa'nın hem de müttefik ülkelerin savunma sanayi altyapısını güçlendirecek stratejik bir adımdır."

#4
Foto - Baykar'ın dünyayı sallayan silahının ismi değiştirilmişti: Haluk Bayraktar'dan ilk açıklama geldi

Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) ve Genel Müdürü Lorenzo Mariani de LBA Systems'ın hızla büyüyen insansız sistemler pazarına kapsamlı ve rekabetçi bir ürün yelpazesiyle girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

#5
Foto - Baykar'ın dünyayı sallayan silahının ismi değiştirilmişti: Haluk Bayraktar'dan ilk açıklama geldi

"LBA Systems, günümüz operasyonel zorluklarının gerektirdiği görev ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla farklı Baykar platformlarına entegre edilebilen Leonardo'ya ait kapsamlı faydalı yük çözümlerinden yararlanıyor. LBA Systems'ın faaliyete başlaması aynı zamanda stratejimizin temel unsurlarını da yansıtıyor. Uygulama ve üretimin hızlandırılması, daha güçlü ve daha büyük bir sanayi altyapısı oluşturulması, Avrupa ve küresel pazarlardaki değişen talebi karşılayacak kritik ölçeğe ulaşmak için ortaklıkların geliştirilmesi, büyüme ve değer yaratılması."

#6
Foto - Baykar'ın dünyayı sallayan silahının ismi değiştirilmişti: Haluk Bayraktar'dan ilk açıklama geldi

Baykar ile Leonardo arasındaki ortaklık, Mart 2025'te Roma'da imzalanan mutabakat muhtırasıyla başladı. Haziran 2025'te Paris Airshow'da resmi ortak girişim sözleşmesi imzalandı.

#7
Foto - Baykar'ın dünyayı sallayan silahının ismi değiştirilmişti: Haluk Bayraktar'dan ilk açıklama geldi

LBA Systems ortak girişimi, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve desteklenmesini amaçlıyor ve İtalya merkezli olarak eşit ortaklıkla faaliyet gösteriyor. Bu ortaklığın, insansız hava araçlarında geleceği şekillendirecek gelişmelerde öncü olması hedefleniyor.

#8
Foto - Baykar'ın dünyayı sallayan silahının ismi değiştirilmişti: Haluk Bayraktar'dan ilk açıklama geldi

Baykar, ileri insansız platformların tasarım ve geliştirmesine odaklanıyor, Leonardo ise son teknoloji elektronik sistemler ve yükler sağlıyor, insanlı-insansız işbirliği ve sürü kabiliyetlerini hayata geçiriyor ve kalifikasyon/sertifikasyon faaliyetlerine dahil oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu
Dünya

Diplomatik kriz patlak verdi! Rusya resmen ülkeden kovdu

Rusya ile İtalya arasında patlak veren diplomatik kriz yeni bir seviyeye ulaştı. Rusya, İtalya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görev yapan Aske..
Sözcü'nün algı operasyonu konserle çöktü! Tarım bitti diyen fondaş medya neye uğradığını şaşırdı!
Gündem

Sözcü'nün algı operasyonu konserle çöktü! Tarım bitti diyen fondaş medya neye uğradığını şaşırdı!

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 28. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali’nde sahneye çıkan şarkıcı Elif Buse D..
Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile yasal düzenlemeyi görüştü
Gündem

Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile yasal düzenlemeyi görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelerek terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılacak yasal ..
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke konuldu
Gündem

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 6 bin 314 hesaba bloke konuldu

İstanbul’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 32 farklı bankada çeşitli kişiler adına kayıtlı 6 bin 314 hesaba ..
Parti kuramadan itiraz geldi! Özgür Özel'e 'Yeni Parti' şoku
Gündem

Parti kuramadan itiraz geldi! Özgür Özel'e 'Yeni Parti' şoku

Kendi içinde çıkan rant krizini bastıramayıp CHP'den koparak parti kurmaya kalkan Özgür Özel'in "Yeni Parti" sevdası daha ilk günden duvara ..
Tijen Mergen’den rezil paylaşım! Müslüman aileleri hedef alan sözlere tepki yağıyor
Gündem

Tijen Mergen’den rezil paylaşım! Müslüman aileleri hedef alan sözlere tepki yağıyor

Boğaziçi Üniversitesi'nin 159. Mezuniyet Töreni'nin ardından mezunlardan iş insanı Tijen Mergen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23