Baykar'ın dünyayı sallayan silahının ismi değiştirilmişti: Haluk Bayraktar'dan ilk açıklama geldi

Ortak açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, LBA Systems'ın, Baykar'ın sahada kendini kanıtlamış yüksek teknoloji otonom mimarisi ve üretim gücü ile Leonardo'nun gelişmiş faydalı yük ve aviyonik kabiliyetlerini bir araya getiren önemli bir girişim olduğunu vurguladı. Bayraktar, şunları kaydetti: "KIZILELMA'nın M-346 ile gerçekleştirdiği son insanlı-insansız müşterek görev (CUC-T) testlerinin başarısı, otonom sistemlerimizin NATO standartlarında ulaştığı olgunluğu ortaya koydu ve savaş sahasının zorlu operasyonel ihtiyaçlarına doğrudan cevap verdi. LBA Systems'le, kağıt üzerindeki konseptlerin ötesine geçerek, Astore Levante'den KIZILELMA'ya kadar küresel pazara hazır ve güvenilir çözümler sunacağız. Bu ortaklık, hem Avrupa'nın hem de müttefik ülkelerin savunma sanayi altyapısını güçlendirecek stratejik bir adımdır."