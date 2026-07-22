Altın fiyatları zirvede!
Fed'in faiz baskısıyla sert düşen altın, diplomasi umutları ve fırsat alımlarıyla iki haftanın zirvesine tırmandı. Ons altın 4 bin 100 doları aşarken, gram altın iç piyasada 6 bin 200 TL'nin üzerine çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fed'in faiz baskısıyla sert düşen altın, diplomasi umutları ve fırsat alımlarıyla iki haftanın zirvesine tırmandı. Ons altın 4 bin 100 doları aşarken, gram altın iç piyasada 6 bin 200 TL'nin üzerine çıktı.
Altın fiyatları, çarşamba günü teknik alımların etkisiyle yaklaşık son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalar, gelecek hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısından faiz politikasının geleceğine yönelik sinyaller beklerken, yatırımcılar Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeleri ve süregelen çatışmaları da yakından takip ediyor.
Altın fiyatlarında son durum İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 6.275,51 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.271,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 20.555,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 40.075,55 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.915,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.131,94 dolar
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