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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Altın fiyatları zirvede!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatları zirvede!

Fed'in faiz baskısıyla sert düşen altın, diplomasi umutları ve fırsat alımlarıyla iki haftanın zirvesine tırmandı. Ons altın 4 bin 100 doları aşarken, gram altın iç piyasada 6 bin 200 TL'nin üzerine çıktı.

#1
Foto - Altın fiyatları zirvede!

Altın fiyatları, çarşamba günü teknik alımların etkisiyle yaklaşık son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalar, gelecek hafta gerçekleştirilecek Fed toplantısından faiz politikasının geleceğine yönelik sinyaller beklerken, yatırımcılar Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeleri ve süregelen çatışmaları da yakından takip ediyor.

#2
Foto - Altın fiyatları zirvede!

Altın fiyatlarında son durum İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

#3
Foto - Altın fiyatları zirvede!

İşte 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

#4
Foto - Altın fiyatları zirvede!

Güncel altın satış fiyatları

#5
Foto - Altın fiyatları zirvede!

* Gram altın satış fiyatı: 6.275,51 TL

#6
Foto - Altın fiyatları zirvede!

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.271,00 TL

#7
Foto - Altın fiyatları zirvede!

* Yarım altın satış fiyatı: 20.555,00 TL

#8
Foto - Altın fiyatları zirvede!

* Tam altın satış fiyatı: 40.075,55 TL

#9
Foto - Altın fiyatları zirvede!

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.915,00 TL

#10
Foto - Altın fiyatları zirvede!

* Ons altın satış fiyatı: 4.131,94 dolar

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