Emekli maaşına zam mı geliyor? Teklif Meclis'te
En düşük emekli maaşının artırılmasını da kapsayan 34 maddelik kanun teklifinin genel görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda tamamlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
En düşük emekli maaşının artırılmasını da kapsayan 34 maddelik kanun teklifinin genel görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda tamamlandı.
En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de kapsayan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin tümü üzerindeki görüşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda tamamlandı.
AK Parti tarafından hazırlanan 34 maddelik teklif kapsamında en düşük emekli aylığına yüzde 17,76 oranında artış yapılması öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükselecek.
Teklif, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev ve yetkilerini de genişletiyor. Buna göre internet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme ile düzenleme yapma yetkisi Başkanlığa verilecek. Ayrıca yükümlülüklerini yerine getirmeyen internet sitelerine her ihlal için 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.
Sinema sektörüne yönelik düzenleme kapsamında ise medya hizmet sağlayıcıları ile internet platformlarının yıllık netsatışlarının yüzde 2'si sinema destek fonuna aktarılacak. Böylece dijital platformlardan elde edilen gelirlerin yeni sinema projelerinin finansmanında kullanılması hedefleniyor.
Teklifte eğitim alanına ilişkin yaptırımlar da yer alıyor. Buna göre mevzuata aykırı şekilde Türkiyeli öğrenci kaydı yaptığı tespit edilen uluslararası okullara, brüt asgari ücretin 20 katı tutarında idari para cezası uygulanacak ve bu kurumların ruhsatları doğrudan iptal edilebilecek.
Kaynak: AA
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23