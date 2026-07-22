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Emekli maaşına zam mı geliyor? Teklif Meclis'te

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli maaşına zam mı geliyor? Teklif Meclis'te

En düşük emekli maaşının artırılmasını da kapsayan 34 maddelik kanun teklifinin genel görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda tamamlandı.

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Foto - Emekli maaşına zam mı geliyor? Teklif Meclis'te

En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de kapsayan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin tümü üzerindeki görüşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda tamamlandı.

#2
Foto - Emekli maaşına zam mı geliyor? Teklif Meclis'te

AK Parti tarafından hazırlanan 34 maddelik teklif kapsamında en düşük emekli aylığına yüzde 17,76 oranında artış yapılması öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükselecek.

#3
Foto - Emekli maaşına zam mı geliyor? Teklif Meclis'te

Teklif, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev ve yetkilerini de genişletiyor. Buna göre internet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme ile düzenleme yapma yetkisi Başkanlığa verilecek. Ayrıca yükümlülüklerini yerine getirmeyen internet sitelerine her ihlal için 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

#4
Foto - Emekli maaşına zam mı geliyor? Teklif Meclis'te

Sinema sektörüne yönelik düzenleme kapsamında ise medya hizmet sağlayıcıları ile internet platformlarının yıllık netsatışlarının yüzde 2'si sinema destek fonuna aktarılacak. Böylece dijital platformlardan elde edilen gelirlerin yeni sinema projelerinin finansmanında kullanılması hedefleniyor.

#5
Foto - Emekli maaşına zam mı geliyor? Teklif Meclis'te

Teklifte eğitim alanına ilişkin yaptırımlar da yer alıyor. Buna göre mevzuata aykırı şekilde Türkiyeli öğrenci kaydı yaptığı tespit edilen uluslararası okullara, brüt asgari ücretin 20 katı tutarında idari para cezası uygulanacak ve bu kurumların ruhsatları doğrudan iptal edilebilecek.

#6
Foto - Emekli maaşına zam mı geliyor? Teklif Meclis'te

Kaynak: AA

#7
Foto - Emekli maaşına zam mı geliyor? Teklif Meclis'te

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Foto - Emekli maaşına zam mı geliyor? Teklif Meclis'te

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Yorumlar

The

Yazik Sevindiydim basligi gorunce ama eski habermis Asgari ucretin ucte ikisi kadar bile olsaydi endusuk emekli maasi iyi olacakti ama neyse Hukumet savunmaya destegi emekliden keserek yapiyor Onada eyvAllah En azindan savunma sanayii destekleniyor ya sukur

Ahmet kililioglu

Emeklilerin canı boğazında. Sabır.
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