Emekli maaşına zam mı geliyor? Teklif Meclis'te

Teklif, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görev ve yetkilerini de genişletiyor. Buna göre internet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme ile düzenleme yapma yetkisi Başkanlığa verilecek. Ayrıca yükümlülüklerini yerine getirmeyen internet sitelerine her ihlal için 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.