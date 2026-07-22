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Bölgesel dev projede tarihi adım: Türkiye, Hicaz Demiryolu ve üçlü enerji hamlesi için iki ülkeyle masaya oturdu

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Bölgesel dev projede tarihi adım: Türkiye, Hicaz Demiryolu ve üçlü enerji hamlesi için iki ülkeyle masaya oturdu

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın Türkiye ziyareti sonrasında iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğinde yeni bir dönemin kapıları aralandı. İstanbul'da gerçekleştirilen kritik zirvede demir yolu ağlarının canlandırılması, serbest ticaret anlaşması ve üçlü elektrik bağlantısı projeleri masaya yatırıldı. Başbakan Selam, stratejik dosyaların hızla hayata geçirilmesi için ilgili bakanlıklara doğrudan talimat verdi.

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Foto - Bölgesel dev projede tarihi adım: Türkiye, Hicaz Demiryolu ve üçlü enerji hamlesi için iki ülkeyle masaya oturdu

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Selam'ın 10 Temmuz'da İstanbul'a yaptığı ziyaretin sonuçlarını kabine üyeleriyle paylaştığını söyledi.

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Foto - Bölgesel dev projede tarihi adım: Türkiye, Hicaz Demiryolu ve üçlü enerji hamlesi için iki ülkeyle masaya oturdu

Başbakan Selam'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Lübnan'ın müzakerelerde bağımsız karar alma iradesi ile İsrail'in Lübnan topraklarından bir an önce çekilmesi konularını ele aldığını Bakanlar Kurulu'na aktardığını belirten Markus, söz konusu görüşmede ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Hicaz Demir Yolu Projesi'ne ilişkin imzalanan mutabakat zaptı kapsamında Trablusşam-Humus ile Beyrut-Şam demir yolu hatlarının yeniden faaliyete geçirilmesi konusunun da ele alındığını ifade etti.

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Foto - Bölgesel dev projede tarihi adım: Türkiye, Hicaz Demiryolu ve üçlü enerji hamlesi için iki ülkeyle masaya oturdu

Hicaz Demir Yolu Projesi'yle onlarca yıldır kullanılmayan tarihi demir yolu ağının yeniden işler hale getirilerek, Lübnan limanlarının Suriye ve bölgesel ulaşım ağına bağlanması hedefleniyor. İstanbul'daki görüşmede Türkiye-Suriye-Lübnan arasında üçlü elektrik bağlantısı projesinin de ele alındığını belirten Markus, Türkiye'nin özellikle altyapı projelerine yönelik yatırımlarının artırılması ve iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yeniden canlandırılmasının da gündeme geldiğini söyledi. Markus, Selam'ın ilgili bakanlardan bu dosyaları Türk mevkidaşlarıyla takip etmelerini istediğini aktardı.

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