Bölgesel dev projede tarihi adım: Türkiye, Hicaz Demiryolu ve üçlü enerji hamlesi için iki ülkeyle masaya oturdu

Başbakan Selam'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Lübnan'ın müzakerelerde bağımsız karar alma iradesi ile İsrail'in Lübnan topraklarından bir an önce çekilmesi konularını ele aldığını Bakanlar Kurulu'na aktardığını belirten Markus, söz konusu görüşmede ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Hicaz Demir Yolu Projesi'ne ilişkin imzalanan mutabakat zaptı kapsamında Trablusşam-Humus ile Beyrut-Şam demir yolu hatlarının yeniden faaliyete geçirilmesi konusunun da ele alındığını ifade etti.