Bölgesel dev projede tarihi adım: Türkiye, Hicaz Demiryolu ve üçlü enerji hamlesi için iki ülkeyle masaya oturdu
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın Türkiye ziyareti sonrasında iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğinde yeni bir dönemin kapıları aralandı. İstanbul'da gerçekleştirilen kritik zirvede demir yolu ağlarının canlandırılması, serbest ticaret anlaşması ve üçlü elektrik bağlantısı projeleri masaya yatırıldı. Başbakan Selam, stratejik dosyaların hızla hayata geçirilmesi için ilgili bakanlıklara doğrudan talimat verdi.