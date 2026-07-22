Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin kurucular kuruluna ilişkin kulis bilgileri siyaset gündemini hareketlendirdi. İddialara göre listede, geçmişte haklarında yolsuzluk, rüşvet veya usulsüzlük iddiaları nedeniyle kamuoyunda tartışılan bazı isimlerin de yer alacağı öne sürüldü. Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın da kurucular arasında bulunacağı iddia edilirken, söz konusu isimlerle ilgili süreçler ve iddialar yeniden siyasi tartışmaların odağına taşındı. Parti yönetiminden ise kurucular listesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.