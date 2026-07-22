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Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

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Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin kurucular kuruluna ilişkin kulis bilgileri siyaset gündemini hareketlendirdi. İddialara göre listede, geçmişte haklarında yolsuzluk, rüşvet veya usulsüzlük iddiaları nedeniyle kamuoyunda tartışılan bazı isimlerin de yer alacağı öne sürüldü. Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın da kurucular arasında bulunacağı iddia edilirken, söz konusu isimlerle ilgili süreçler ve iddialar yeniden siyasi tartışmaların odağına taşındı. Parti yönetiminden ise kurucular listesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

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Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizle de açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz" dedi. Yeni partinin ismi ve logosu açıklanmazken, kuruluş dilekçesi için ise 27 Temmuz tarihi ön plana çıkıyor.

#3
Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

Gelişme sonrası gözler, hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiası bulunan isimlere çevrildi. Kulislere yansıyan son iddiaya göre, yeni partinin kurucular listesinde Özgür Karabat,

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Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

Veli Ağbaba,

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Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

Burhanettin Bulut

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Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

ve Turan Taşkın Özer gibi İBB ve Aziz İhsan Aktaş davalarının merkezindeki isimler de yer alacak.

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Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

Özgür Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba'nın yeni partide de etkin rol alması bekleniyor. CHP kurultayında delegelerin satın alınması,

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Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar ve adrese teslim ihalelerin organizasyonu gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti.

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Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

KARABAT, AĞBABA, BULUT, ÖZER... Özel, yeni partiye rüşvet soruşturmalarından adı geçen şaibeli isimleri de katıyor. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddiaları ile anılan Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat da Özel'in yeni partisinde yer almaya hazırlanıyor.

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Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

İddianamede Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve yine İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden olan Milletvekili Turan Taşkın Özer de yine yeni partinin öncü isimlerinden olacak.

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Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

Özel'in yeni partisinde söz konusu isimlerin yanı sıra yine hakkında farklı konularda çeşitli şaibe iddiaları bulunan Ali Mahir Başarır, Ensar Aytekin, Ulaş Karasu ve Umut Akdoğan gibi isimler de yer alacak. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk "arınma" hamlesi olarak 9 şüpheli vekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

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Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

DİSİPLİNE SEVK EDİLEN İSİMLER Adı şaibe iddialarına karışan ve disipline sevk edilen vekiller; Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut olarak sıralanmıştı.

#13
Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

KILIÇDAROĞLU 'TEMİZLEYECEĞİM' DEMİŞTİ Özel'in yeni partisinde söz konusu isimlerin yanı sıra yine hakkında farklı konularda çeşitli şaibe iddiaları bulunan Ali Mahir Başarır, Ensar Aytekin, Ulaş Karasu ve Umut Akdoğan gibi isimler de yer alacak. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk "arınma" hamlesi olarak 9 şüpheli vekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

#14
Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

Adı şaibe iddialarına karışan ve disipline sevk edilen vekiller; Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut olarak sıralanmıştı.

#15
Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

"KİRLİLİKTEN ARINACAĞIZ" Katıldığı yayınlarda özellikle Veli Ağbaba'nın Muhittin Böcek üzerinden rüşvet talep etmesine ve Özgür Özel'in Özkan Yalım'la olan ilişkisine vurgu yaparak "arınma" vurgusunu sıklıkla yineleyen Kılıçdaroğlu, "Kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez" demişti.

#16
Foto - Yeni partiye tartışmalı başlangıç! Kurucular listesi gündemde: Şaibeli isimler bir arada!

GENEL MERKEZE PANKART ASILDI Özel'in yeni parti kararı sonrası genel merkez de harekete geçti. Parti binasına dev bir Atatürk posteri asıldı. Posterin üzerinde ise Özel kanadına cevap niteliğinde, "Ne cumhuriyetinden ne partinden vazgeçmeyeceğiz" ifadesi yer aldı.

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