Grivas, Kıbrıs konusunda da ezber bozan bir çıkış yaparak, mevcut şartlarda bir “çözüm” aramanın gerçekçi olmadığını, Güney Kıbrıs’ın acilen stratejik özerklik ve askeri güç tahkimatına odaklanması gerektiğini savundu. Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki etkinliğini ve kontrolünü her geçen gün daha da artıracağını ileri süren profesör, Yunan dış politikasını ise sert sözlerle eleştirdi. Yunanistan’ın askeri ve diplomatik olarak tamamen Üçüncü Güçlere bağımlı bir rehavet içinde olduğunu söyleyen Grivas, “Amerikalıların gelip bizi savunacağı düşüncesi tehlikeli bir fanteziden ibarettir” diyerek Atina’yı uyardı. Yunan Profesör, Atina’nın acilen bu yeni jeopolitik gerçekliğe uyanması, kendi savunma sanayisini ve dinamik dış politikasını geliştirmesi gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı. Kaynak: Birlik Gazetesi