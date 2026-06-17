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#1
Foto - Grivas'tan gündem olan sözler: Türkiye bizi vurursa ABD'nin yardıma gelmesini beklemek tehlikeli bir fantazidir

Uluslararası ilişkilerde güç dengelerinin değiştiği ve çok kutuplu yeni bir dünya düzenine geçildiği bu dönemde, Yunanistan askeri ve stratejik çevrelerinden Türkiye’yi yakından ilgilendiren çarpıcı bir analiz geldi.

#2
Foto - Grivas'tan gündem olan sözler: Türkiye bizi vurursa ABD'nin yardıma gelmesini beklemek tehlikeli bir fantazidir

Konstantinos Grivas, ABD ve İran arasındaki son gelişmelerin ardından Washington’ın bölgede ciddi güç kaybettiğini belirterek, bu durumun Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz’deki dengeleri Türkiye lehine tamamen değiştireceğini ileri sürdü.

#3
Foto - Grivas'tan gündem olan sözler: Türkiye bizi vurursa ABD'nin yardıma gelmesini beklemek tehlikeli bir fantazidir

Grivas, Yunan medyasından Naftemporiki’ye verdiği özel demeçte, Batı bloğunun bölgedeki koruyucu kalkanının çatladığını itiraf ederken, Atina yönetiminin “ABD bizi korur” mantığının tehlikeli bir illüzyondan ibaret olduğunu açıkça ifade etti.

#4
Foto - Grivas'tan gündem olan sözler: Türkiye bizi vurursa ABD'nin yardıma gelmesini beklemek tehlikeli bir fantazidir

Yunan profesör, ABD’nin Tahran ile varmış olduğu uzlaşmanın bir başarı değil, aksine Washington için tam bir stratejik sıkışmışlık ve jeopolitik itibar kaybından “geçici bir sıyrılma çabası” olduğunu iddia etti. Konuşmasında özellikle şu iddiaları öne sürdü:

#5
Foto - Grivas'tan gündem olan sözler: Türkiye bizi vurursa ABD'nin yardıma gelmesini beklemek tehlikeli bir fantazidir

ABD, Basra Körfezi’ndeki müttefiklerine etkili bir koruma sağlayamamış ve bölgedeki askeri üsleri açık hedef haline gelmiştir. Washington artık askeri gücüyle iradesini dikte ettirmekte zorlanmaktadır.

#6
Foto - Grivas'tan gündem olan sözler: Türkiye bizi vurursa ABD'nin yardıma gelmesini beklemek tehlikeli bir fantazidir

Hürmüz Boğazı ve Yeni Gri Alanlar: Anlaşma sağlansa bile Hürmüz Boğazı’nda kontrolü artıran İran bölgeden kazançlı çıkmıştır. Bu durum, Çin ve Rusya gibi kara güçlerinin kendi yakın deniz havzalarında daha agresif adımlar atması için tehlikeli bir emsal oluşturmaktadır. Küresel ölçekte bu tablonun asıl kazananı ise Çin olmuştur.

#7
Foto - Grivas'tan gündem olan sözler: Türkiye bizi vurursa ABD'nin yardıma gelmesini beklemek tehlikeli bir fantazidir

Küresel sistemdeki bu kırılmaların doğrudan Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi’ni vuracağını ileri süren stratejist Grivas, Türkiye’nin yükselen bölgesel gücüne ve revizyonist adımlarına dikkat çekti. Yunan akademisyen, uluslararası sistemdeki bu anarşik dönüşümün Türkiye gibi büyük hırslara sahip bölgesel güçlerin rolünü artıracağını belirterek şu iddialarda bulundu: “Uluslararası sistemdeki bu köklü değişimler, Ankara’nın eline çok güçlü jeopolitik argümanlar veriyor. Türkiye, ‘Mavi Vatan’ stratejisi çerçevesinde kendi vizyonunu ve şartlarını Adalar Denizi’nde çok daha büyük bir kararlılık ve yoğunlukla dayatacaktır. Değişen küresel dengeler nedeniyle önümüzdeki dönemde Türk-Yunan rekabetinde tansiyonun çok daha yükseleceğini öngörebiliriz.”

#8
Foto - Grivas'tan gündem olan sözler: Türkiye bizi vurursa ABD'nin yardıma gelmesini beklemek tehlikeli bir fantazidir

Grivas, Kıbrıs konusunda da ezber bozan bir çıkış yaparak, mevcut şartlarda bir “çözüm” aramanın gerçekçi olmadığını, Güney Kıbrıs’ın acilen stratejik özerklik ve askeri güç tahkimatına odaklanması gerektiğini savundu. Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki etkinliğini ve kontrolünü her geçen gün daha da artıracağını ileri süren profesör, Yunan dış politikasını ise sert sözlerle eleştirdi. Yunanistan’ın askeri ve diplomatik olarak tamamen Üçüncü Güçlere bağımlı bir rehavet içinde olduğunu söyleyen Grivas, “Amerikalıların gelip bizi savunacağı düşüncesi tehlikeli bir fanteziden ibarettir” diyerek Atina’yı uyardı. Yunan Profesör, Atina’nın acilen bu yeni jeopolitik gerçekliğe uyanması, kendi savunma sanayisini ve dinamik dış politikasını geliştirmesi gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı. Kaynak: Birlik Gazetesi

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