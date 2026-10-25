Talat Atilla'dan iddia: Oktay Saral görevinden ayrıldı
Gazeteci Talat Atilla, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevinden ayrıldığını iddia etti. Atilla söz konusu iddiayı Saral'la yaptığı görüşmeye dayandırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazeteci Talat Atilla, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevinden ayrıldığını iddia etti. Atilla söz konusu iddiayı Saral'la yaptığı görüşmeye dayandırdı.
Gazeteci Talat Atilla'ya konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Görevden alındınız mı?” sorusu üzerine, "Evet. Biz makamlarla kaim değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve getirdi, kendisinin talimatıyla ayrıldım. Kimseye kırgınlığım yok" dedi.
Oktay Saral, Azerbaycan'daki başörtüsü yasaklarına yönelik verdiği tepki nedeniyle görevden alınıp alınmadığı sorusuna "Evet, öyle görünüyor" cevabını verdi.
Saral'ın "Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır" dediği öne sürüldü.
Oktay Saral Azerbaycan'la ilgili ne demişti? Oktay Saral, 12 Ekim 2026'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine tepki gösterdi. Saral, "Başörtüsü engel değil, inancın gereğidir! Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez!" ifadelerini kullandı.
Oktay Saral, 12 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! İnancı gereği başını örten bir öğrenciyi okul kapısında bırakmak, hangi vicdana, hangi adalete sığar? Başörtüsü engel değil, inancın gereğidir! Eğitim hakkı hiçbir ideolojik dayatmaya kurban edilemez! Azerbaycan'ın bu yanlıştan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Gençlerin geleceğine engel koymak değil, önlerini açmak gerekir. Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!"
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