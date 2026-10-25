  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail askerlerinden büyük şerefsizlik Talat Atilla'dan iddia: Oktay Saral görevinden ayrıldı Aydın’da korkunç kaza! Tırın çarptığı elektrikli otomobil alev topuna döndü: İtfaiye 3 saat mücadele etti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gençlere örnek olacak sözler! ABD'den flaş Suudi Arabistan kararı! Bunu kimse beklemiyordu Devlette yeşil enerji devrimi! Elektriğinin yüzde 90'ı güneşten karşılanmaya başladı Kahta-Siverek yolunda feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı 600 bin kamu çalışanının gözü kulağı Antalya’daydı! Bakan Vedat Işıkhan’dan müjdeli toplu sözleşme açıklaması Resti çektiler bile: Bu iddia çok konuşulur: Fenerbahçe'den bedavaya gidecek!
Dünya
6
Yeniakit Publisher
İsrail askerlerinden büyük şerefsizlik

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

İsrail askerlerinden büyük şerefsizlik

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in bebek katili askerleri, El Halil'de evine gitmeye çalışan yaşlı bir adamı darbederek hastanelik etti.

#1
Foto - İsrail askerlerinden büyük şerefsizlik

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, İsrail askerlerinin, Hicazi Şavir et-Temimi isimli yaşlı adamın, 23 Ekim'de boşaltılan bölgedeki evine gitmeye çalışırken uğradığı saldırıyı gözler önüne serdi. Görüntülerde askerlerle konuşmaya çalışan yaşlı adamın bastonuna yaslandığı, ardından askerlerden birinin onu ittiği ve defalarca tekmelediği görüldü. Yaşlı adam, aldığı darbeler nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

#2
Foto - İsrail askerlerinden büyük şerefsizlik

Temimi, sosyal medyadaki görüntülerde, bir çok asker tarafından başı dahil vücudunun farklı noktalarından darbedildiğini söyledi. Yaşlı adam, şeker hastası olduğunu, damarlarına 9 adet stent takıldığını ve ilaçlarını alması gerektiğini söylemesine rağmen askerleri kararlarından vazgeçiremediğini, Yüksek Mahkeme'ye başvurmak için kendilerinden giriş yasağı emrini göstermelerini talep ettiğinde ise darbedildiğini anlattı.

#3
Foto - İsrail askerlerinden büyük şerefsizlik

Askerlerin kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini, bu sırada iki askerin de göğsüne, bacağına ve kafasına vurduğunu ve kendisini geri dönmeye mecbur bıraktıklarını söyleyen Temimi, yürüyerek geri dönmeye çalışırken bir anda baygınlık geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

#4
Foto - İsrail askerlerinden büyük şerefsizlik

El Halil'deki askeri saldırı ve kuşatma, kentin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde 23 Ekim'de bir İsrail kontrol noktasında yaşanan silahlı saldırının ardından başladı. İsrail kaynaklarına göre, saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli de İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

#5
Foto - İsrail askerlerinden büyük şerefsizlik

Saldırı sonrasında İsrail ordusu, El Halil'de 2 binin üzerinde Filistinliyi evlerinden zorla çıkardı, konut ve iş yerlerini yıktı, kentin giriş ve çıkışlarını kapatarak günlük yaşamı felce uğrattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda rakı balıkçı
Gündem

Kuş sütü de ister misiniz komünistler? Meydanda halkçı boğazda rakı balıkçı

Meydanlarda ve mitinglerde her fırsatta "işçi hakları" ve "yoksulluk" gibi söylemlerle halkçı maskesi takan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel..
Ali’siz aleviler kaos peşinde
Gündem

Ali’siz aleviler kaos peşinde

Mülkiyeti Hazine’ye ait olan İstanbul Esenyurt’taki Kıraç Cemevi arazisinin kullanım hakkının Cem Vakfı’na tahsis edilmesine karşı çıkan mar..
Sır seyahatleri bir bir açıkladı! Yumurtacı Hacer itirafçı oldu
Gündem

Sır seyahatleri bir bir açıkladı! Yumurtacı Hacer itirafçı oldu

Yasa dışı üreme çetesinin lideri olarak soruşturma dosyasında yer alan Hacer T. İsimli şahıs etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyle..
Sarıgül ailesine yönelik soruşturma büyüyor: 3 tutuklama, 2 ev hapsi
Gündem

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma büyüyor: 3 tutuklama, 2 ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Yeni Partili Mustafa Sarıgül’ün ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama ve yurt dışına yasa dışı p..
ÇDP Başkanı videodaki ayrıntıya dikkat çekti! ‘Kim Yong-un öldü’ iddiasının şifresi o sandalette
Dünya

ÇDP Başkanı videodaki ayrıntıya dikkat çekti! ‘Kim Yong-un öldü’ iddiasının şifresi o sandalette

Çin Demokrasi Partisi (CDP) Başkanı Wanjun Xie, Kuzey Kore liderinin öldüğüne yönelik iddialarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı...
İstihbarat Albay Sayit Gökgöz askerî araç kazasında şehit oldu
Gündem

İstihbarat Albay Sayit Gökgöz askerî araç kazasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, askerî araç kazası geçiren İstihbarat Albay Sayit Gökgöz’ün kurtarılamayarak 24 Ekim 2026’da şehit olduğunu duyurdu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23