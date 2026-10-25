İsrail askerlerinden büyük şerefsizlik

Askerlerin kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini, bu sırada iki askerin de göğsüne, bacağına ve kafasına vurduğunu ve kendisini geri dönmeye mecbur bıraktıklarını söyleyen Temimi, yürüyerek geri dönmeye çalışırken bir anda baygınlık geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.