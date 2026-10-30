Adana'da nefesler tutuldu, tamı tamına 9 kuyu açılacak: Petrol gibi fışkırması bekleniyor
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Adana'da başka bir rezerv için yerin altına iniliyor.
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Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken Adana'da başka bir rezerv için yerin altına iniliyor.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Veziroğlu Enerji Tarım İnş. Tur. Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından, Adana İli, Karataş İlçesi, Çağşırlı ve Sirkenli Mahallesi yakınlarında bulunan 25 ruhsat numaralı sahada jeotermal kaynak ve mineralli su arama amaçlı sondaj çalışması planlanıyor. Projenin değeri yaklaşık 10 milyon lira olarak hesaplanıyor.
Proje kapsamında arama ruhsatlı sahada, her bir sondaj lokasyonu 2.000 m2 olacak şekilde 9 adet arama amaçlı sondaj çalışması yapılacak.
Açılacak olan sondaj kuyularında en fazla 450 metre derinliğe kadar inilecek.
Açılacak kuyular, tespit ve arama amaçlı olup, arama sondajlarında karotlar alınıp jeofizik kuyu logu ölçümü yapılacak.
Bu çalışmalar sonrasında elde edilen sondaj verileri ile jeotermal kaynağın özellik ve rezervine ilişkin durum tespiti yapılacak. Buna göre de kaynağın kullanım yeri belirlenecek.
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