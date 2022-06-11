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Ekonomi
15
Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? 11 Haziran güncel altın fiyatları:

2022-06-11 09:34:16
Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? 11 Haziran güncel altın fiyatları:

Altın ve dolar fiyatları Gelire Endeksli İç Borçlanma Senedi’nin (GES) açıklanacağı duyulmasının ardından sert düşüşe geçmişti. GES’in duyrulmasıdan sonra 998 TL’ye kadara gerileyen gram altın fiyatı başta olmak üzere altın fiyatları dakikalar içinde kritik sınırın altına düşmüştü. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olmasının yanında ABD’den gelecek enflasyon verileri de piyasaların pür dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. ABD’deki enflasyon beklentilerin çok üzerinde çıkmasıyla birlikte hem dolar kuru hem de altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Cuma gününü yükselişle kapatan gram altın bugün ne kadar olduğu da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki anlık altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları! Bilezik fiyatı, gremse fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? İşte 11 Haziran güncel altın fiyatları:

#1
Foto - Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşların tasarruflarını Türk lirasından değerlendirilmesinin teşviki ve yatırımcı tabanının genişletilmesi için GES’i devreye soktuğunu açıkladı. ABD’den 8,3 olarak tahmin edilen enflasyon verisi yüzde 8,6'ya yükseldi. Son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon rakamları altın fiyatlarını da yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Öyle ki GES’in etkisiyle sabah saatlerinde 1840 dolar seviyelerinde olan Ons altın ABD’den gelen enflasyon verileri sonrası 1876 dolara yükseldi. Peki gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? 11 Haziran güncel altın fiyatları: Ata altın, tam altın, ziynet altın, bilezik ve gremse fiyatları ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşların tasarruflarını Türk lirasından değerlendirilmesinin teşviki ve yatırımcı tabanının genişletilmesi için GES’i devreye soktuğunu açıkladı. ABD’den 8,3 olarak tahmin edilen enflasyon verisi yüzde 8,6'ya yükseldi. Son 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon rakamları altın fiyatlarını da yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Öyle ki GES’in etkisiyle sabah saatlerinde 1840 dolar seviyelerinde olan Ons altın ABD’den gelen enflasyon verileri sonrası 1876 dolara yükseldi. Peki gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? 11 Haziran güncel altın fiyatları: Ata altın, tam altın, ziynet altın, bilezik ve gremse fiyatları ne kadar?

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.871,15, 1.872,06,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.871,15, 1.872,06,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 1.023,98, 1.038,43,

GRAM ALTIN FİYATI 1.023,98, 1.038,43,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.029,51, 1.029,96,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 1.029,51, 1.029,96,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.647,22, 1.683,98,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.647,22, 1.683,98,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.588,86, 6.715,31,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.588,86, 6.715,31,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.284,14, 3.367,96,

YARIM ALTIN FİYATI 3.284,14, 3.367,96,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.588,86, 6.715,31,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.588,86, 6.715,31,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.618,81, 6.793,03,

ATA ALTIN FİYATI 6.618,81, 6.793,03,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 563,09, 679,98,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 563,09, 679,98,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 929,28, 971,01,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 929,28, 971,01,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 16.537,00, 16.925,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 16.537,00, 16.925,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,04, 12,06,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,04, 12,06,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,86, 21,92,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 21,86, 21,92,

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