Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? 11 Haziran güncel altın fiyatları:

Altın ve dolar fiyatları Gelire Endeksli İç Borçlanma Senedi’nin (GES) açıklanacağı duyulmasının ardından sert düşüşe geçmişti. GES’in duyrulmasıdan sonra 998 TL’ye kadara gerileyen gram altın fiyatı başta olmak üzere altın fiyatları dakikalar içinde kritik sınırın altına düşmüştü. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olmasının yanında ABD’den gelecek enflasyon verileri de piyasaların pür dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. ABD’deki enflasyon beklentilerin çok üzerinde çıkmasıyla birlikte hem dolar kuru hem de altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Cuma gününü yükselişle kapatan gram altın bugün ne kadar olduğu da yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki anlık altın fiyatları: Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı, cumhuriyet altını, yarım altın, ata altın fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları! Bilezik fiyatı, gremse fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? İşte 11 Haziran güncel altın fiyatları: