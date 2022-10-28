Görünmeyen tehlike: Mikroplastikler

Havada dahi mikroplastiklere rastlandığına dikkat çeken Temel, “Yani biz yıllardan beri söylüyorduk. Ben bir gün bol plastik katkılı musluklardan akan suları içmeye hazır mıyız demiştim. Son yıllara baktığımız zaman bu sularımızda inanılmaz derecede mikroplastikler tespit edildiği gözleniyor. Bakıyorsunuz anne karnında plasentadaki bebeklerde mikroplastikler tespit edilmiş. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani çocuk daha annesiyle tanışmadan önce mikroplastiklerle tanışıyor. Bakıyorsunuz anne sütünde, insan dışkısında mikroplastikler tespit edilmiş ve daha da vahimine doğru geliyoruz. Bakın akciğerlerde de mikroplastikler tespit edilmiş. Bu akciğerlerde tespit edilmesi demek artık son nokta diyebiliriz, çünkü soluduğumuz havada bile artık bu mikroplastikler var. Peki bunlar neye etki ediyor? Bakın inanılmaz derecede artık dünyada kanser vakaları artmış. Yani son günlerde son birkaç yıldır hep böyle korona virüsten bahsediyoruz ama çok daha gizli bir tehlike bence. Eğer biz bu mikroplastiklerin, plastik atıkların önlemini almaz isek ileride çok daha büyük, çok daha farklı problemlerle karşılaşacağız” şeklinde konuştu.