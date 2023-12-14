Görme engelli oto tamircisi Shuaibu Abdullahi!

Abdullahi, mesleğinin 29 yılını görme yetisini tamamen kaybetmiş olarak geçirdiğini belirtti. Görme engelli olduğu ilk yıllarda yeni durumuna adapte olmak için çabaladığını dile getiren Abdullahi, görme kaybını telafi etmek için ellerini ve kulaklarını eğitmeye başladığını aktardı. Abdullahi, yıllardır edindiği tecrübeyle motorun sesinden aracın sorununu bulabildiğini anlatarak "Getirilen her aracın motorunun çalıştırılmasını isterim ve motorun sesini dikkatlice dinlerim. Aracın sesini dinlediğimde, sorunun ne olduğunu söyleyebilirim. Toyota, Honda ve diğer bazı markalar üzerinde çalışıyorum." ifadelerini kullandı. Somun veya cıvataya dokunduğu zaman hangi numara olduğunu anlayabildiğini söyleyen Nijeryalı tamirci, yardım almadan somunu açacak anahtarın da kaç numara olduğunu, somunu çıkarıp takabildiğini anlattı. Murtala Shuaibu Abdullahi, tamirhanede her işi yapabildiğini, sadece araçların parçalarını satın almaya gitmediğini, bunları araç sahiplerine ya da çıraklarına aldırdığını söyledi.