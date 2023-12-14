  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
Görme engelli oto tamircisi Shuaibu Abdullahi!

2023-12-14 23:55:30
Görme engelli oto tamircisi Shuaibu Abdullahi!

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 39 yıldır oto tamirciliği yapan görme engelli Murtala Shuaibu Abdullahi, ülkedeki diğer engelli bireylere örnek teşkil ediyor.

#1
Foto - Görme engelli oto tamircisi Shuaibu Abdullahi!

Tugamaji bölgesinde "The blind mechanic" (Kör tamirci) olarak tanınan Abdullahi, oto tamirciliğini öğrenme sürecini ve edindiği tecrübeleri anlattı. Doğuştan görme engelli olmadığını belirten 55 yaşındaki Abdullahi, görme yetisini sonradan kaybettiğini söyledi. Abdullahi, 1974'te net görmeyen gözünden ameliyat olduğunu fakat bir süre sonra ağrılarının başladığını, yaşadığı bu sıkıntı nedeniyle ortaokulu bitirdikten sonra 1984'te bir oto tamircinin yanında mesleği öğrenmeye karar verdiğini ifade etti. Mesleği öğrenme sürecinde zaman zaman zorlandığını dile getiren Abdullahi, "Bazen görme kaybı yaşıyor, 2-3 saat sonra yeniden yavaş yavaş görmeye başlıyordum. Ancak 1994'te bir müşterinin arabasını tamir ettikten sonra deneme sürüşü yaptığım sırada görme yetim tamamen gitti, o gün bugündür göremiyorum." dedi.

#2
Foto - Görme engelli oto tamircisi Shuaibu Abdullahi!

Abdullahi, mesleğinin 29 yılını görme yetisini tamamen kaybetmiş olarak geçirdiğini belirtti. Görme engelli olduğu ilk yıllarda yeni durumuna adapte olmak için çabaladığını dile getiren Abdullahi, görme kaybını telafi etmek için ellerini ve kulaklarını eğitmeye başladığını aktardı. Abdullahi, yıllardır edindiği tecrübeyle motorun sesinden aracın sorununu bulabildiğini anlatarak "Getirilen her aracın motorunun çalıştırılmasını isterim ve motorun sesini dikkatlice dinlerim. Aracın sesini dinlediğimde, sorunun ne olduğunu söyleyebilirim. Toyota, Honda ve diğer bazı markalar üzerinde çalışıyorum." ifadelerini kullandı. Somun veya cıvataya dokunduğu zaman hangi numara olduğunu anlayabildiğini söyleyen Nijeryalı tamirci, yardım almadan somunu açacak anahtarın da kaç numara olduğunu, somunu çıkarıp takabildiğini anlattı. Murtala Shuaibu Abdullahi, tamirhanede her işi yapabildiğini, sadece araçların parçalarını satın almaya gitmediğini, bunları araç sahiplerine ya da çıraklarına aldırdığını söyledi.

#3
Foto - Görme engelli oto tamircisi Shuaibu Abdullahi!

Abdullahi, yaptığı işle müşterilerin ve çevresinin takdirini topladığını dile getirdi. Tamirhaneye ilk kez gelen müşterilerin başta kendisinden şüphe duyduklarını ancak yaptığı işi gördüklerinde kendisini takdir ettiklerini belirtti. Ülkesinde engelli bireylerin çoğunun, yeteneklerinin farkında olmadığını kaydeden Abdullahi, "Çoğu engelli dilencilik yapmayı tercih ediyor. Bazı kişiler benim de dilenmemi istedi ancak bunu kabul etmedim. Engellilerin sadece dilencilik yapabilmesi zihniyetini değiştirme hayalim var." diye konuştu. Abdullahi, hükümetin de desteğiyle ilerleyen zamanlarda mesleğini engelli bireylere öğretmek isteğini de dile getirdi.

Tuzla Piyade Okulu’nda skandal! 'Teğmen cuntası' adlı Yunan kılıklı hainler!
Gündem

Tuzla Piyade Okulu’nda skandal! 'Teğmen cuntası' adlı Yunan kılıklı hainler!

Tuzla Piyade Okulu’nda bazı askerlerin namaz kıldıkları için fişlenmeleri ve darp edilmelerinin ardından başlayan idari ve adli soruşturma b..
Cihat Yaycı Paşa tezkerelere 'hayır' diyenleri uyardı! 'Oyun çok büyük'
Gündem

Cihat Yaycı Paşa tezkerelere 'hayır' diyenleri uyardı! 'Oyun çok büyük'

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Cihat Yaycı Paşa, Türkiye'nin sınır ötesinde oynanan oyunlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu...
Kimlerin emekliliği iptal edilebilir? İşte ayrıntılar...
Ekonomi

Kimlerin emekliliği iptal edilebilir? İşte ayrıntılar...

Program yapımcısı Armağan Çağlayan, beş yıl önce emekli olan bir arkadaşının emeklilik işlemlerinde hata yapıldığını, beş yıldır aldığı aylı..
Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Kardeş ülke Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin bölgenin en önemli ülkelerinden biri olduğunu söyleyerek 'Türkiye Azerbaycan'ın dos..
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
Siyaset

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybettiğini açıkaldı.
Siyonistler iyice köşeye sıkışıyor! ABD'nin ardından İsrail'e bir şok da İngiltere'den
Dünya

Siyonistler iyice köşeye sıkışıyor! ABD'nin ardından İsrail'e bir şok da İngiltere'den

ABD ile gerilim yaşayan İsrail bu kez de İngiltere'nin tepkisiyle karşılaştı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail büyükelçisini..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23