  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medya bu anları konuşuyor! Türk CANİK silahı ile İran İHA'sı vuruldu

‘Yok artık' dedirten gelişme! Altay Bayındır’dan öyle bir ters köşe geliyor ki… Süper Ligi sallayacak haber…

Aman dikkat her biri potansiyel bir risk kaynağı! Sosyal medyada paylaşmamanız gereken 10 konu

İbrahim Saraçoğlu zayıflatan tarifi verdi! 1 haftada göbekte yağ bırakmıyor! Sarımsak ve limonu…

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken Türk Lirası kararı! Bu ödemeler için geçerli olmayacak

Dev Türk şirketi para dağıtacak! Aldıkları kararı açıkladılar! İşte son tarih

Ersan Şen'e yar olmayan o TV kanalına talip çıktı! Devralacak ünlü iş insanı herkesi şaşırttı

Elon Musk'ın rafa kaldırdığı çılgın projede 'yok artık' dedirten gelişme! Türk şirket yapmaya başladı

Emekli maaşında herkes bu ayrıntıyı atlıyor! Sakın bu hataya düşmeyin! Yoksa yanarsınız
Yaşam
6
Görenler şaşırıp kalıyor! Bu sokaktan geçmek cesaret istiyor

2024-02-28 14:41:14
Görenler şaşırıp kalıyor! Bu sokaktan geçmek cesaret istiyor

Kayseri Talas'ta bulunan bir sokak, darlığı ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

#1
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu sokaktan geçmek cesaret istiyor

İlçeye bağlı Kiçiköy Mahallesi'nde bulunan Gürcü Ömer Sokağı, diğer sokaklardan çok farklı. 138 santim eni bulunan sokak mahallede "dar sokak" olarak bilinirken, görenleri de hayrete düşürüyor.

#2
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu sokaktan geçmek cesaret istiyor

Aracın giremediği, 2 kişinin ise yan yana zor sığdığı sokak, eski evlerin arasında görsel bir şölen sunuyor.

#3
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu sokaktan geçmek cesaret istiyor

Sokağı gören vatandaşların hayret ettiğini belirten Yakup Doğrusöz, “Burayı gören vatandaşlar şaşkınlıkla bakıyorlar. Eskiden alternatif olmadığı için bu sokaklar çok kullanılırdı. Şimdi pek kullanılmıyor.

#4
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu sokaktan geçmek cesaret istiyor

Burası çok eski bir sokak. Burada evlerde birbirlerine bağlı. Buradan iki kişi yan yana zor geçer. Günümüzün şartlarına göre ilginç bir sokak. Görenler de hayretle bakıyor. 'Neden bu kadar dar?' diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Görenler şaşırıp kalıyor! Bu sokaktan geçmek cesaret istiyor

28 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (28 Şubat 2024) sunuyoruz...

BAE sinsice bölgeye girecekti! Türkiye tarihi hamleyi yapıp petrol zengini ülke ile anlaştı

BAE sinsice bölgeye girecekti! Türkiye tarihi hamleyi yapıp petrol zengini ülke ile anlaştı
ABD’yi orayı vurdu! 5 adet İHA imha edildi
Dünya

ABD’yi orayı vurdu! 5 adet İHA imha edildi

Küresel haydut ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.
Ambulansta hasta yok diye durdurdu! Kapısı açılınca gördüklerine inanamadı!
Sosyal Medya

Ambulansta hasta yok diye durdurdu! Kapısı açılınca gördüklerine inanamadı!

İstanbul Bahçelievler’de ambulansın hasta taşımadığını iddia eden genç, gördükleri karşısında saçmaladı.
Tabela adaylar Ekrem’e çalışıyor
Gündem

Tabela adaylar Ekrem’e çalışıyor

14-28 Mayıs seçimlerinde 6'lı masa etrafında toplanan zillet bileşenlerinin taktik değiştirdiğini söyleyen uzmanlar, "Niyet değişmedi" diyer..
Haluk Özdil'den Türkiye için dehşete düşüren uyarı: Mart ayı çok tehlikeli, dua edin o patlama olmasın

Haluk Özdil'den Türkiye için dehşete düşüren uyarı: Mart ayı çok tehlikeli, dua edin o patlama olmasın
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23