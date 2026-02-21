Görenler şaşırıp kaldı! Bakın hayvan dışkılarının altından ne çıktı

  • İSTANBUL
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan kamyonetin kasasında hayvan dışkısıyla gizlenen bölmeden 19 kaçak göçmen çıktı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu bir kamyonette yapılan arama, şaşkınlık yaşattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arsuz-İskenderun yolunda durdurulan kamyonette arama yaptı.

Ekipler, kasada hayvan dışkısı ile kamufle edilen bir bölmeye fark etti. Dışkı temizlenerek açılan gizli bölmeden, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 19 yabancı uyruklu kaçak göçmen çıktı.

Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kaçakçılığı organize ettiği belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

