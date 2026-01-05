Görenler hemen telefonu çıkardı: Ankara'da hayrete düşüren manzara!
Ankara'da aç kalan kurtlar şehir merkezine inerek çöpleri karıştırdıç Olaya şahit olan vatandaşlar ise hemen cep telefonlarını çıkardı.
nkara'nın Nallıhan ilçesinde görenleri şoke eden bir olay yaşandı.
Akşam saatlerinde kentin sokaklarına kurtlar görüldü.
YİYECEK ARADILAR Bir vatandaşın telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların apartmanın çevresinde bir süre dolaştıktan sonra çöp konteyneri etrafında yiyecek aradığı anlar yer aldı.
Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
