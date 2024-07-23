Google’ın 23 milyar dolarlık teklifini kabul etmediler

Wiz, Google tarafından verilen 23 milyar dolarlık teklifi reddetti Wiz CEO’su Rappaport, “Böylesine cazip bir teklifi reddetmek zor bir karardı, ancak harika ekibimizle bu seçimi yapmaktan dolayı kendimize güveniyoruz,” dedi. Rappaport, bu açıklamayı içeren bir şirket içi not yayınladı.