2024-07-23 19:27:57 Google’ın 23 milyar dolarlık teklifini kabul etmediler
Siber güvenlik şirketi, Google tarafından verilen 23 milyar dolarlık teklifini kabul etmedi.
Siber güvenlik şirketi, Google tarafından verilen 23 milyar dolarlık teklifini kabul etmedi.
Siber güvenlik şirketi Wiz, geçen hafta Google tarafından verilen 23 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti. Wiz CEO’su Assaf Rappaport ret sebeplerinden birisi olarak, şirketin IPO planlarına odaklanmayı tercih ettiğini belirtti. İşte detaylar…
Wiz, Google tarafından verilen 23 milyar dolarlık teklifi reddetti Wiz CEO’su Rappaport, “Böylesine cazip bir teklifi reddetmek zor bir karardı, ancak harika ekibimizle bu seçimi yapmaktan dolayı kendimize güveniyoruz,” dedi. Rappaport, bu açıklamayı içeren bir şirket içi not yayınladı.
Notta doğrudan Google veya Alphabet’ten bahsedilmemiş olsa da, bu teklifin Google’dan geldiği yaygın olarak kabul ediliyor.
Bu teklif, Wiz şirketinin Mayıs ayında tamamladığı 1 milyar dolarlık finansman turundaki 12 milyar dolarlık değerlemesinin neredeyse iki katı.
Google, bulut altyapısına yatırım yaparak ve bulut iş müşterilerini kazanarak büyümeye odaklanmış durumda. Google Cloud, geçen yıl 33 milyar dolardan fazla gelir elde etti.
Bu, Google şirketi Alphabet’in son dönemde yaşadığı ikinci büyük satın alma başarısızlığı.
Daha önce, çevrimiçi pazarlama yazılımı şirketi HubSpot’u satın alma girişimini de sonlandırmışlardı. 2022’de 5.4 milyar dolara Mandiant’ı satın alan Alphabet, Wiz şirketini alarak siber güvenlik alanında ikinci büyük hamlesini yapmayı planlıyordu.
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