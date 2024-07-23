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Teknoloji-Bilişim
8
Google’ın 23 milyar dolarlık teklifini kabul etmediler

2024-07-23 19:27:57
Google’ın 23 milyar dolarlık teklifini kabul etmediler

Siber güvenlik şirketi, Google tarafından verilen 23 milyar dolarlık teklifini kabul etmedi.

#1
Foto - Google’ın 23 milyar dolarlık teklifini kabul etmediler

Siber güvenlik şirketi Wiz, geçen hafta Google tarafından verilen 23 milyar dolarlık satın alma teklifini reddetti. Wiz CEO’su Assaf Rappaport ret sebeplerinden birisi olarak, şirketin IPO planlarına odaklanmayı tercih ettiğini belirtti. İşte detaylar…

#2
Foto - Google’ın 23 milyar dolarlık teklifini kabul etmediler

Wiz, Google tarafından verilen 23 milyar dolarlık teklifi reddetti Wiz CEO’su Rappaport, “Böylesine cazip bir teklifi reddetmek zor bir karardı, ancak harika ekibimizle bu seçimi yapmaktan dolayı kendimize güveniyoruz,” dedi. Rappaport, bu açıklamayı içeren bir şirket içi not yayınladı.

#3
Foto - Google’ın 23 milyar dolarlık teklifini kabul etmediler

Notta doğrudan Google veya Alphabet’ten bahsedilmemiş olsa da, bu teklifin Google’dan geldiği yaygın olarak kabul ediliyor.

#4
Foto - Google’ın 23 milyar dolarlık teklifini kabul etmediler

Bu teklif, Wiz şirketinin Mayıs ayında tamamladığı 1 milyar dolarlık finansman turundaki 12 milyar dolarlık değerlemesinin neredeyse iki katı.

#5
Foto - Google’ın 23 milyar dolarlık teklifini kabul etmediler

Google, bulut altyapısına yatırım yaparak ve bulut iş müşterilerini kazanarak büyümeye odaklanmış durumda. Google Cloud, geçen yıl 33 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

#6
Foto - Google’ın 23 milyar dolarlık teklifini kabul etmediler

Bu, Google şirketi Alphabet’in son dönemde yaşadığı ikinci büyük satın alma başarısızlığı.

#7
Foto - Google’ın 23 milyar dolarlık teklifini kabul etmediler

Daha önce, çevrimiçi pazarlama yazılımı şirketi HubSpot’u satın alma girişimini de sonlandırmışlardı. 2022’de 5.4 milyar dolara Mandiant’ı satın alan Alphabet, Wiz şirketini alarak siber güvenlik alanında ikinci büyük hamlesini yapmayı planlıyordu.

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