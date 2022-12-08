  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
12
Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor

2022-12-08 22:24:14
Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor

Akıllı telefon üreticisi google Pixel telefonlar için ücretsiz VPN verecek.

#1
Foto - Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor

Android 13 Quarterly Platform Release 1 güncellemesi ile birlikte Google One VPN artık Pixel 7 ve 7 Pro'da ek ücret ödemeden kullanılabilecek.

#2
Foto - Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor

Google, Ekim ayında Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu tanıttı.

#3
Foto - Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor

Kasım ayına geldiğimizde ise yeni telefon modellerindeki bazı hatalar için küçük bir yama yayınladı.

#4
Foto - Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor

Google şimdi ise yeni Pixel modelleri için çok daha büyük bir yamayı bizlerle paylaştı.

#5
Foto - Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor

Android 13 Quarterly Platform Release 1 (QPR1) adıyla anılan yeni güncelleme, birçok hata düzeltmesi, güvenlik yaması ve birkaç yeni özellik içeren oldukça kapsamlı bir yama olarak karşımıza çıkıyor.

#6
Foto - Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor

Yeni yamada en çok dikkat çeken özellik ise ücretsiz VPN hizmeti oldu.

#7
Foto - Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor

Yeni güncelleme ile birlikte Google One VPN artık Pixel 7 ve 7 Pro’da ek ücret ödemeden kullanılabilir oluyor.

#8
Foto - Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor

Daha önce şirketin Google One abonelerine sunduğu bu hizmet bundan böyle artık Pixel 7 ve 7 Pro sahipleri için de kullanılabilir olacak.

#9
Foto - Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor

Kullanıcılar böylelikle internette daha rahat gezinebilecek.

#10
Foto - Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor

Bunun yanı sıra henüz Pixel 7 tanıtılmadan önce duyurulan ‘Clear Calling (Temiz arama) ‘ özelliği de telefonların yama ile birlikte kazandığı yenilikler arasında. Clear Calling, Google’ın özel Tensör çipinin gücünden yararlanıyor. Makine öğrenimini kullanan özellik, arka plandaki gürültüyü filtreler ve telefon görüşmelerinin daha iyi duyulması için sesleri kontrol ediyor.

#11
Foto - Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor

Google’ın Pixel telefonları artık sesleri ve çeviri yazıları buluta kaydeden kayıt uygulamasına da erişebilecek. Bu güncellemede Google, ses kaydedicinin farklı konuşmacıları tanımlama ve bunları transkripsiyonda etiketleme özelliğini ekledi. Bu özelliğin kullanımı için bir Tensör çipi gerekmesi nedeniyle etiketleme hizmeti yalnızca Pixel 6, 6 Pro, 7 ve 7 Pro’daki Kaydedici’de kullanılabilecek. QPR1 güncellemesi yaklaşık 500 MB boyutunda. Bu nedenle, güncelleme biraz zaman alabilir, ancak işlem tamamlandıktan sonra yeniden başlatılma için geçen süre dışında telefonlar her zaman kullanılabilir olacak. Güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Sistem > Sistem Güncelleme kısmında göz atabilirsiniz.

Merkez Bankasının toplam rezervleri açıklandı
Ekonomi

Merkez Bankasının toplam rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Aralık ile biten haftada 2 milyar 388 milyon dolar arttı.

İYİ Parti Genel Sekreteri'nden aday çıkışı!
Siyaset

İYİ Parti Genel Sekreteri'nden aday çıkışı!

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa ..
Dolar ve Euro artınca koşa koşa Türkiye'ye geldiler! 4 ülkeden akın başladı... Ne varsa alıp götürüyorlar
Ekonomi

Dolar ve Euro artınca koşa koşa Türkiye'ye geldiler! 4 ülkeden akın başladı... Ne varsa alıp götürüyorlar

Dolar ve Euro'daki dalgalanma yabancı turistlere yarıyor. Bulgarların Edirne'ye akın etmesinin ardından bu kez Rusya, Gürcistan, Ermenistan,..
Teşkilat, nefes kesecek bölümleriyle ekrana dönüyor! Teşkilat'ta büyük sürpriz!
Medya

Teşkilat, nefes kesecek bölümleriyle ekrana dönüyor! Teşkilat'ta büyük sürpriz!

Teşkilat, nefes kesecek bölümleriyle ekrana dönüyor… Yeni bölüm 11 Aralık Pazar saat 20.00’de TRT 1’de…Ömer, Zehra’yı hayatta tutmak için mü..
Yalanı, şimdi de domuz seven Kaftancıoğlu sürdürdü! Kaftancıoğlu’ndan yalan üstüne yalan
Gündem

Yalanı, şimdi de domuz seven Kaftancıoğlu sürdürdü! Kaftancıoğlu’ndan yalan üstüne yalan

Bugün Oda TV internet sayfasında 1 kilo domuzu bir oturuşta yiyen Canan Kaftancıoğlu’na ait bir paylaşımın haberi yapıldı. Habere göre Canan..
Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinde sona geliniyor
Dünya

Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesinde sona geliniyor

Kırgız ve Çin uzmanlar, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesini başlatmak için yaptığı saha çalışmasını tamamladı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23