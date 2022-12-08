Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor

Google’ın Pixel telefonları artık sesleri ve çeviri yazıları buluta kaydeden kayıt uygulamasına da erişebilecek. Bu güncellemede Google, ses kaydedicinin farklı konuşmacıları tanımlama ve bunları transkripsiyonda etiketleme özelliğini ekledi. Bu özelliğin kullanımı için bir Tensör çipi gerekmesi nedeniyle etiketleme hizmeti yalnızca Pixel 6, 6 Pro, 7 ve 7 Pro’daki Kaydedici’de kullanılabilecek. QPR1 güncellemesi yaklaşık 500 MB boyutunda. Bu nedenle, güncelleme biraz zaman alabilir, ancak işlem tamamlandıktan sonra yeniden başlatılma için geçen süre dışında telefonlar her zaman kullanılabilir olacak. Güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Sistem > Sistem Güncelleme kısmında göz atabilirsiniz.