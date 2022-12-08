2022-12-08 22:24:14 Google’dan ücretsiz VPN! Android güncellemesiyle geliyor
Akıllı telefon üreticisi google Pixel telefonlar için ücretsiz VPN verecek.
Akıllı telefon üreticisi google Pixel telefonlar için ücretsiz VPN verecek.
Android 13 Quarterly Platform Release 1 güncellemesi ile birlikte Google One VPN artık Pixel 7 ve 7 Pro'da ek ücret ödemeden kullanılabilecek.
Google, Ekim ayında Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu tanıttı.
Kasım ayına geldiğimizde ise yeni telefon modellerindeki bazı hatalar için küçük bir yama yayınladı.
Google şimdi ise yeni Pixel modelleri için çok daha büyük bir yamayı bizlerle paylaştı.
Android 13 Quarterly Platform Release 1 (QPR1) adıyla anılan yeni güncelleme, birçok hata düzeltmesi, güvenlik yaması ve birkaç yeni özellik içeren oldukça kapsamlı bir yama olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni yamada en çok dikkat çeken özellik ise ücretsiz VPN hizmeti oldu.
Yeni güncelleme ile birlikte Google One VPN artık Pixel 7 ve 7 Pro’da ek ücret ödemeden kullanılabilir oluyor.
Daha önce şirketin Google One abonelerine sunduğu bu hizmet bundan böyle artık Pixel 7 ve 7 Pro sahipleri için de kullanılabilir olacak.
Kullanıcılar böylelikle internette daha rahat gezinebilecek.
Bunun yanı sıra henüz Pixel 7 tanıtılmadan önce duyurulan ‘Clear Calling (Temiz arama) ‘ özelliği de telefonların yama ile birlikte kazandığı yenilikler arasında. Clear Calling, Google’ın özel Tensör çipinin gücünden yararlanıyor. Makine öğrenimini kullanan özellik, arka plandaki gürültüyü filtreler ve telefon görüşmelerinin daha iyi duyulması için sesleri kontrol ediyor.
Google’ın Pixel telefonları artık sesleri ve çeviri yazıları buluta kaydeden kayıt uygulamasına da erişebilecek. Bu güncellemede Google, ses kaydedicinin farklı konuşmacıları tanımlama ve bunları transkripsiyonda etiketleme özelliğini ekledi. Bu özelliğin kullanımı için bir Tensör çipi gerekmesi nedeniyle etiketleme hizmeti yalnızca Pixel 6, 6 Pro, 7 ve 7 Pro’daki Kaydedici’de kullanılabilecek. QPR1 güncellemesi yaklaşık 500 MB boyutunda. Bu nedenle, güncelleme biraz zaman alabilir, ancak işlem tamamlandıktan sonra yeniden başlatılma için geçen süre dışında telefonlar her zaman kullanılabilir olacak. Güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Sistem > Sistem Güncelleme kısmında göz atabilirsiniz.
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