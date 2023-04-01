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Teknoloji-Bilişim
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Google’da en çok arananlar açıklandı

2023-04-01 21:09:21
Google’da en çok arananlar açıklandı

Google Türkiye, 24 Mart ile 31 Mart tarihleri aralığında en çok aranan kelimeleri paylaştı.

#1
Foto - Google’da en çok arananlar açıklandı

Google, ziyaretçi ve kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en popüler arama motoru konumunda. Sahip olduğu özellikler sayesinde her geçen gün daha da yaygınlaşan bu arama motoru, şu anda kendi pazarında lider.

#2
Foto - Google’da en çok arananlar açıklandı

Google; uzun bir süredir gün/hafta/ay ve yıl şeklinde Türkiye’de en çok aratılanları paylaşıyor. Bizler de bu sayede ülkemizdeki gündem hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. Peki 24 Mart ile 31 Mart tarihleri aralığında Google çok arananlar neler?

#3
Foto - Google’da en çok arananlar açıklandı

Google Türkiye’de en çok aranan konu Fenerbahçe – Sevilla futbol maçı oldu! Google tarafından paylaşılan listeye baktığımızda Türkiye’deki internet kullanıcılarının en çok Fenerbahçe ve Sevilla arasında geçen futbol maçını aradığını görüyoruz. Raporda yer alan bilgiye göre bu maçın arama trafiği, ani bir yükseliş gösterdi.

#4
Foto - Google’da en çok arananlar açıklandı

Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte internetteki aramalar da değişiklik gösterdi. Öyle ki Google’da en çok aratılan ikinci konu, iftar saati oldu. Hemen ardında ise sahur vakti yer aldı. Öte yandan listeye baktığımızda Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’un ve ÖSYM/YKS’nin de arandığını görebilmek mümkün.

#5
Foto - Google’da en çok arananlar açıklandı

24 Mart ile 31 Mart tarihleri aralığında Google Türkiye’de en çok arananlar şu şekilde sıralandı:

#6
Foto - Google’da en çok arananlar açıklandı

1 Fenerbahçe – Sevilla futbol maçı 2 İftar saati 3 Sahur vakti 4 Berat Kandili 5 Togg

#7
Foto - Google’da en çok arananlar açıklandı

6 Ramazan ne zaman başlıyor? 7 Meral Akşener 8 Bayram ne zaman? 9 Ramazan ne zaman? 10 ÖSYM giriş

#8
Foto - Google’da en çok arananlar açıklandı

11 Ramazan Bayramı 12 ÖSYM 13 Ramazan başlangıcı 14 Sivasspor 15 İmsak vakti 16 YKS başvuru 17 Ramazan bayramı ne zaman? 18 Astor hisse 19 OGM Materyal 20 ChatGPT

#9
Foto - Google’da en çok arananlar açıklandı

21 Resmi gazete 22 Sabah ezanı 23 Ezan vakti 24 Ezan vakti İstanbul

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