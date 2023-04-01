Google’da en çok arananlar açıklandı

Google Türkiye’de en çok aranan konu Fenerbahçe – Sevilla futbol maçı oldu! Google tarafından paylaşılan listeye baktığımızda Türkiye’deki internet kullanıcılarının en çok Fenerbahçe ve Sevilla arasında geçen futbol maçını aradığını görüyoruz. Raporda yer alan bilgiye göre bu maçın arama trafiği, ani bir yükseliş gösterdi.