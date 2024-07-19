2024-07-19 20:35:36 Google, sevilen uygulamanın fişini çekti
Google'ın sevilen uygulamalara yönelik yaptığı kıyım devam ediyor. Şirket Goo.gl uygulamasının fişini çekme kararı aldı.
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Google'ın sevilen uygulamalara yönelik yaptığı kıyım devam ediyor. Şirket Goo.gl uygulamasının fişini çekme kararı aldı.
Google, son dönemde sunucularını rahatlatmak ve az kullanılan, talep görmeyen uygulamalarını birbiri ardına tarihin tozlu raflarına gömüyor: Son olarak geçtiğimiz yıllarda kullanıma kapatılan link kısaltma uygulaması ‘Goo.gl’ için bir kötü haber daha geldi. Yakın zamanda, kısaltılan linklerin hiçbiri çalışmayacak.
2019 yılında kullanıcıların yeni link kısaltmalarına kapatılan ve Google tarafından artık kullanılamayacağı açıklanan hizmet, artık daha önce kısaltılan linklerin de yönlendirilemeyecek olmasıyla tarihe karışmış olacak.
Google, 25 Ağustos 2025 tarihi itibarı ile kısaltılan linklerin hiçbirinin doğru adrese yönlenmeyeceğini açıkladı.
Ünlü şirket, yaptığı açıklamada Goo.gl linklerinin bu tarihten itibaren bir hata sayfasıan yönlendirileceğini, sayfada da Google’ın meşhur ‘404 Hatası’ bulunacağı belirtildi.
Hatta bugünden itibaren, eğer Goo.gl tarafından yönlendirilen bir sayfa linkine tıklarsanız, bu hizmetin yakın zamanda kullanımdan kalkacağı ve Google tarafından yayınlanan blog gönderisi tarafından detaylı bilgileri alabileceğinize dair bir pencere karışınıza çıkıyor.
Google, geçtiğimiz haftalarda Google One VPN hizmetini kapatarak kullanıcıların bir kısmı tarafından tepki çekmişti.
Ücretli bir uygulama olarak One paketinde sunulan bir takım uygulamaların kapatılması, o hizmete ücret ödeyen kullanıcıları kızdırabiliyor.
Bu anlamda geçmişte yüzlerce hatta binlerce linki Goo.gl ile kısaltan web siteleri için de benzer bir durum söz konusu olabilir.
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