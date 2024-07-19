Google, sevilen uygulamanın fişini çekti

Hatta bugünden itibaren, eğer Goo.gl tarafından yönlendirilen bir sayfa linkine tıklarsanız, bu hizmetin yakın zamanda kullanımdan kalkacağı ve Google tarafından yayınlanan blog gönderisi tarafından detaylı bilgileri alabileceğinize dair bir pencere karışınıza çıkıyor.