2022-12-06 20:03:17 Google aramalar için yeni özellik
Arama motoru Google arama kısmına yeni bir özellik ekliyor.
Arama motoru Google arama kısmına yeni bir özellik ekliyor.
Google, masaüstü için "Sürekli Kaydırma" özelliği sunmaya başlıyor. Kullanıcılar böylelikle diğer arama sonuçlarına da kolayca ulaşabilecek.
Google aramalar uzun zamandır farklı sayfa numaraları ile sonuçları kullanıcılara aktarıyordu.
Kullanıcılar arama sonuç sayfasını aşağı kaydırıp daha fazla sonuç görmek istediklerinde ise alttaki bölümden diğer sayfa numarasına geçmesi gerekiyor. Ancak bu durum değişiyor.
Google, masaüstü kullanıcıları için “Sürekli Kaydırma” özelliği sunmaya başlıyor.
Böylece kullanıcılar ilgili arama sonuçlarını bulmak için sayfalar arasında gezinmek zorunda kalmayacak.
Bir süredir mobil cihazlarda sunulan bu özellik böylece masaüstü kullanıcıları için de sunulmuş olacak.
Kullanıcılar sürekli kaydırma özelliği ile birlikte “Diğer” düğmesini görmeden önce aşağı kaydırarak altı sayfaya kadar arama sonucu görüntüleyebilecek.
“Diğer” seçeneği tercih edildiğinde ise karşılarına yeni sayfalar açılacak. Google, mobil cihazlarda ise sürekli kaydırma özelliğini tek seferde dört sayfalık arama sonuçlarıyla sınırlandırmış durumda.
Yeni özellik, gelecek olan kullanım kolaylığının yanı sıra bazı internet siteleri için de avantaj yaratabilir. Birçok kullanıcının arama sayfalarında ikinci bölüme geçmediği biliniyor. Bu sayede kullanıcılar ikinci ve sonraki sayfalarda karşılaşılan sonuçlara ekstra bir çaba göstermeden göz atabilecek.
Birok kullanıcı son dönemde Google arama sonuçlarının kalitesinin düştüğünden şikayet ediyordu. Bu şikayetler üzerine hareket eden ve sayfasını güncelleyen Google, aynı zamanda yeni özelliği ile de kullanıcılarını memnun etme hedefinde.
Mobil kullanım için geçtiğimiz süreçte birçok yenilik getiren şirket masaüstü kullanımı için de yeni özellikler sunmaya hazırlanıyor. Şirket, kullanıcıların hava durumu ve hisse senetleri gibi bilgilere kolaylıkla erişmesini sağlamak için ana ekranda widgetlar test ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23