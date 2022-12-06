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Teknoloji-Bilişim
12
Google aramalar için yeni özellik

2022-12-06 20:03:17
Google aramalar için yeni özellik

Arama motoru Google arama kısmına yeni bir özellik ekliyor.

#1
Foto - Google aramalar için yeni özellik

Google, masaüstü için "Sürekli Kaydırma" özelliği sunmaya başlıyor. Kullanıcılar böylelikle diğer arama sonuçlarına da kolayca ulaşabilecek.

#2
Foto - Google aramalar için yeni özellik

Google aramalar uzun zamandır farklı sayfa numaraları ile sonuçları kullanıcılara aktarıyordu.

#3
Foto - Google aramalar için yeni özellik

Kullanıcılar arama sonuç sayfasını aşağı kaydırıp daha fazla sonuç görmek istediklerinde ise alttaki bölümden diğer sayfa numarasına geçmesi gerekiyor. Ancak bu durum değişiyor.

#4
Foto - Google aramalar için yeni özellik

Google, masaüstü kullanıcıları için “Sürekli Kaydırma” özelliği sunmaya başlıyor.

#5
Foto - Google aramalar için yeni özellik

Böylece kullanıcılar ilgili arama sonuçlarını bulmak için sayfalar arasında gezinmek zorunda kalmayacak.

#6
Foto - Google aramalar için yeni özellik

Bir süredir mobil cihazlarda sunulan bu özellik böylece masaüstü kullanıcıları için de sunulmuş olacak.

#7
Foto - Google aramalar için yeni özellik

Kullanıcılar sürekli kaydırma özelliği ile birlikte “Diğer” düğmesini görmeden önce aşağı kaydırarak altı sayfaya kadar arama sonucu görüntüleyebilecek.

#8
Foto - Google aramalar için yeni özellik

“Diğer” seçeneği tercih edildiğinde ise karşılarına yeni sayfalar açılacak. Google, mobil cihazlarda ise sürekli kaydırma özelliğini tek seferde dört sayfalık arama sonuçlarıyla sınırlandırmış durumda.

#9
Foto - Google aramalar için yeni özellik

Yeni özellik, gelecek olan kullanım kolaylığının yanı sıra bazı internet siteleri için de avantaj yaratabilir. Birçok kullanıcının arama sayfalarında ikinci bölüme geçmediği biliniyor. Bu sayede kullanıcılar ikinci ve sonraki sayfalarda karşılaşılan sonuçlara ekstra bir çaba göstermeden göz atabilecek.

#10
Foto - Google aramalar için yeni özellik

Birok kullanıcı son dönemde Google arama sonuçlarının kalitesinin düştüğünden şikayet ediyordu. Bu şikayetler üzerine hareket eden ve sayfasını güncelleyen Google, aynı zamanda yeni özelliği ile de kullanıcılarını memnun etme hedefinde.

#11
Foto - Google aramalar için yeni özellik

Mobil kullanım için geçtiğimiz süreçte birçok yenilik getiren şirket masaüstü kullanımı için de yeni özellikler sunmaya hazırlanıyor. Şirket, kullanıcıların hava durumu ve hisse senetleri gibi bilgilere kolaylıkla erişmesini sağlamak için ana ekranda widgetlar test ediyor.

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