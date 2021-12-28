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Medya
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Gönül Dağı'na bir transfer daha!

2021-12-28 11:35:15
Gönül Dağı'na bir transfer daha!

TRT1'in reyting rekortmeni aile dizisi Gönül Dağı, tüm hızıyla devam ediyor.

#1
Foto - Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen diziye, dönem dönem yeni oyuncular da dahil oluyor.

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen diziye, dönem dönem yeni oyuncular da dahil oluyor.

#2
Foto - Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar oyuncuların bulunduğu diziye genç bir oyuncu daha katıldı.

Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar oyuncuların bulunduğu diziye genç bir oyuncu daha katıldı.

#3
Foto - Çekimleri Eskişehir'de yapılan Gönül Dağı'na 22 yaşındaki Oya İloğulları dahil oldu.

Çekimleri Eskişehir'de yapılan Gönül Dağı'na 22 yaşındaki Oya İloğulları dahil oldu.

#4
Foto - İloğulları, 48. bölümde ilk kez görülecek.

İloğulları, 48. bölümde ilk kez görülecek.

#5
Foto - Genç oyuncu, Gönül Dağı'nda yörük kızı Elvan rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Genç oyuncu, Gönül Dağı'nda yörük kızı Elvan rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

#6
Foto - Hikayeye son olarak Asya karakteri ile Buse Orcan katılmıştı.

Hikayeye son olarak Asya karakteri ile Buse Orcan katılmıştı.

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