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Gönül Dağı son bölüm fragmanında yakıp, kasıp kavuracak! Gönül Dağı'nda sürprizin kralı dedirtecek bomba gelişme

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Gönül Dağı son bölüm fragmanında yakıp, kasıp kavuracak! Gönül Dağı'nda sürprizin kralı dedirtecek bomba gelişme

2024-01-03 17:05:30
Gönül Dağı son bölüm fragmanında yakıp, kasıp kavuracak! Gönül Dağı'nda sürprizin kralı dedirtecek bomba gelişme

Öğrencileri mantardan zehirlenen Selma Öğretmen’in mesleği tehlikeye girer… Taner, sözlüsüne sürpriz nişan töreni hazırlar… Elif ve Kenan, sağlık ocağının bahçesinde kundakta bebek bulur… Hüseyin, Adile’nin kimliğini kaybeder… “Gönül Dağı” 4. Sezon 121. Bölüm 6 Ocak 2024 Cumartesi saat 20.00/ TRT 1 Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren ilgi odağı olan, dördüncü sezonunda da reyting rekorları kıran Gönül Dağı, yeni yılda da TRT 1 ekranlarında hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Dizinin yüz yirmi birinci bölümü, 6 Ocak 2024 Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekranlara geliyor.

#1
Foto - Gönül Dağı son bölüm fragmanında yakıp, kasıp kavuracak! Gönül Dağı'nda sürprizin kralı dedirtecek bomba gelişme

Selma öğretmen, öğrencileri mantardan zehirlendiği için soruşturma sürecine girer. Öğretmenlik mesleği tehlikeye giren Selma üzüntüyle içine kapanır. Taner sözlüsünün yüzünü güldürebilmek için sürpriz nişan töreni hazırlamak ister. Bu sebeple amcaoğulları, Cemile ve Asuman'dan yardım ister. Nişan töreni sırasında Selma'yı kim ziyaret edecektir?

#2
Foto - Gönül Dağı son bölüm fragmanında yakıp, kasıp kavuracak! Gönül Dağı'nda sürprizin kralı dedirtecek bomba gelişme

Elif ve Kenan sağlık ocağının bahçesinde kundağa sarılmış bir bebek bulur. Bebeğin aç olduğunu anlayan ikili kimden yardım isteyecektir?

#3
Foto - Gönül Dağı son bölüm fragmanında yakıp, kasıp kavuracak! Gönül Dağı'nda sürprizin kralı dedirtecek bomba gelişme

Dişçi Musa, bozkırda Ciritçi ile karşılaşır. Dişçi Musa, Ciritçi'ye birisini aradığını söyler. Ciritçi nasıl yardım edecektir? Hüseyin, nikah işlemlerini başlatmak için sevinçten havalara uçarken Adile'nin kimliğini kaybeder. Hüseyin kimliği bulabilecek midir?

#4
Foto - Gönül Dağı son bölüm fragmanında yakıp, kasıp kavuracak! Gönül Dağı'nda sürprizin kralı dedirtecek bomba gelişme

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Melis Sevinç, Hüseyin Sevimli, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Hande Nur Tekin, Sercan İnceer, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Mesude Türkmen, Süeda Çil, Burak Can, Öge Sözbaş, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, Burak Haktanır, Özcan Varaylı, Müjde Zeynep Akdeniz, Merve Yıldız, İpek Uzkalan ve Şive Şenözen rol alıyor. Gönül Dağı, yüz yirmi birinci bölümüyle 6 Ocak Cumartesi saat 20.00’de TRT1’de…

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