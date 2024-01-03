2024-01-03 17:05:30 Gönül Dağı son bölüm fragmanında yakıp, kasıp kavuracak! Gönül Dağı'nda sürprizin kralı dedirtecek bomba gelişme
Öğrencileri mantardan zehirlenen Selma Öğretmen’in mesleği tehlikeye girer… Taner, sözlüsüne sürpriz nişan töreni hazırlar… Elif ve Kenan, sağlık ocağının bahçesinde kundakta bebek bulur… Hüseyin, Adile’nin kimliğini kaybeder… “Gönül Dağı” 4. Sezon 121. Bölüm 6 Ocak 2024 Cumartesi saat 20.00/ TRT 1 Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren ilgi odağı olan, dördüncü sezonunda da reyting rekorları kıran Gönül Dağı, yeni yılda da TRT 1 ekranlarında hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Dizinin yüz yirmi birinci bölümü, 6 Ocak 2024 Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekranlara geliyor.