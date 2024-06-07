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Spor
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Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

2024-06-07 08:08:14
Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

Avrupa'da 2023-24 sezonu sona erdi. Avrupa'nın 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024'ün listesinde haziran ayı güncellemesi yapıldı. Yapılan güncellemeyle birlikte birçok genç yıldızın sıralaması yer değiştirirken, Türkiye'den 4 oyuncu listeye girdi. Arda Güler'den sonra 3 milli oyuncumuz ilk 100 içerisine girdi. İşte Golden Boy'a aday gösterilen milli yıldızlarımız...

#1
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

Avrupa'da 2023-24 sezonu sona erdi. Tuttosport tarafından Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024'ün listesinde haziran ayı güncellemesi yapıldı. Yapılan güncellemeyle birlikte 4 Türk oyuncu da listede kendisine yer buldu. Güncellenen listede ilk 10'da sadece iki isim değişti. Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico Madrid'den Arthur Vermeeren ilk 10 dışında kalırken bu oyuncuların yerine Pau Cubarsi ve Aleksandar Pavlovic dahil oldu. İşte ilk 10'da yer alan oyuncular ve ilk 100 içerisinde olan milli yıldızlarımızın sırası...

#2
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

10. Rico Lewis - Manchester City

#3
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

9. Aleksandar Pavlovic - Bayern Münih

#4
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

8. Pau Cubarsi - Barcelona

#5
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

7. Kobie Mainoo - Manchester United

#6
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

6. Savio - Girona

#7
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

5. Leny Yoro - Lille

#8
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

4. Warren Zaire-Emery - PSG

#9
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

3. Alejandro Garnacho - Manchester United

#10
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

2. Joao Neves - Benfica

#11
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

1. Lamine Yamal - Barcelona

#12
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

67: Yasin Özcan - Kasımpaşa

#13
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

59: Semih Kılıçsoy - Beşiktaş

#14
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

32: Kenan Yıldız - Juventus

#15
Foto - Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

19: Arda Güler - Real Madrid

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