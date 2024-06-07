2024-06-07 08:08:14 Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...
Avrupa'da 2023-24 sezonu sona erdi. Avrupa'nın 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024'ün listesinde haziran ayı güncellemesi yapıldı. Yapılan güncellemeyle birlikte birçok genç yıldızın sıralaması yer değiştirirken, Türkiye'den 4 oyuncu listeye girdi. Arda Güler'den sonra 3 milli oyuncumuz ilk 100 içerisine girdi. İşte Golden Boy'a aday gösterilen milli yıldızlarımız...