Golden Boy adayları belli oldu! Arda Güler dışında 3 Türk daha listede...

Avrupa'da 2023-24 sezonu sona erdi. Tuttosport tarafından Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024'ün listesinde haziran ayı güncellemesi yapıldı. Yapılan güncellemeyle birlikte 4 Türk oyuncu da listede kendisine yer buldu. Güncellenen listede ilk 10'da sadece iki isim değişti. Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico Madrid'den Arthur Vermeeren ilk 10 dışında kalırken bu oyuncuların yerine Pau Cubarsi ve Aleksandar Pavlovic dahil oldu. İşte ilk 10'da yer alan oyuncular ve ilk 100 içerisinde olan milli yıldızlarımızın sırası...