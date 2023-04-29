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Gölcük Tabiat Parkı'nda Nisan ayında kar sürprizi

2023-04-29 12:00:28
Gölcük Tabiat Parkı'nda Nisan ayında kar sürprizi

Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'nda Nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.

#1
Foto - Gölcük Tabiat Parkı'nda Nisan ayında kar sürprizi

Hafta sonunu Gölcük Tabiat Parkı’nda değerlendiren tatilciler, doğa ile iç içe vakit geçiriyor.

#2
Foto - Gölcük Tabiat Parkı'nda Nisan ayında kar sürprizi

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu’nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı'nda Nisan ayının son günlerinde kar yağışı etkili oldu.

#3
Foto - Gölcük Tabiat Parkı'nda Nisan ayında kar sürprizi

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı tabiat parkında lapa lapa yağan kar görsel şölen oluşturdu. Yıl boyunca tatilcilerin ilgi odağı olan tabiat parkına gelen tatilciler, nisan ayında gördükleri kar yağışı eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, keyifli zaman geçirdi.

#4
Foto - Gölcük Tabiat Parkı'nda Nisan ayında kar sürprizi

İzmir’den eşiyle birlikte Gölcük’e gelen Güzin Epikman, "Şaşırdık. Nisan ayında karı yaşadık. Çok güzel. Nisan ayında ilk defa böyle görüyoruz ve ilk defa Gölcük’e geliyoruz. Çok beğendik Gölcük’ü, gerçekten doğa harikası. Doğayla iç içe bir yer" dedi.

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