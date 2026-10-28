  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran savaşı ABD’nin kasasını vurdu! Fatura dudak uçuklattı Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak Bakan Işıkhan’la yapılan o görüşme ortalığı salladı! Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeyi Erdoğan duyuracak İsmail Kartal’la yollar ayrıldı! İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayları İtalyan enerji devi Eni ile masaya oturuldu! Türkiye’nin gizli petrol ortaklığı ortalığı sallayacak Montrö ve devasa gücü masayı sarstı! Karadeniz güvenliğinin tek patronu resmen Türkiye Soykırımcı Netanyahu'dan 'Siyonist İttifak' çağrısı! Komşuda panik tavan yaptı, eski başbakan gerçeği itiraf etti: “Türkiye’den izin almadan Ege’de adım bile atamayız” Yapay zekâ kontrolden mi çıkıyor? Güvenlik testinde ürküten hamle Altın düşüşte, gözler FED'de! İşte güncel fiyatlar
Dünya
13
Yeniakit Publisher
Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak

Hava kuvvetlerini modernize etmek amacıyla ABD'li Lockheed Martin'den toplam 64 adet F-35A savaş uçağı sipariş eden Finlandiya, filosuna iki uçak daha kattı.

#1
Foto - Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak

Rovaniemi'deki Lapland Hava Üssü'ne inen son jetlerle birlikte ülkedeki beşinci nesil savaş uçağı sayısı dörde yükseldi. Yaklaşık 10 milyar euro değerindeki bu devasa savunma programının 2030 yılı sonuna kadar tamamen tamamlanması planlanıyor.

#2
Foto - Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak

Finlandiya Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen JF-509 ve JF-511 kuyruk numaralı savaş uçakları, 23 Ekim 2026'da Rovaniemi'deki Lapland Hava Üssü'ne ulaştı.

#3
Foto - Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak

Yeni uçaklar, gerekli teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından eğitim faaliyetlerinde kullanılacak. Finlandiya'nın ilk iki F-35A savaş uçağı, 18 Eylül'de ülkeye teslim edilmişti.

#4
Foto - Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak

Son teslimatla birlikte Finlandiya topraklarında bulunan beşinci nesil savaş uçağı sayısı dörde çıktı. Yeni teslim edilen uçaklardan JF-509, ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth tesisinden 20 Ekim'de havalandı.

#5
Foto - Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak

Portekiz'e bağlı Azor Adaları'ndaki Lajes Hava Üssü'nde mola veren uçağa, JF-511 kuyruk numaralı diğer savaş uçağı da katıldı. JF-511'in daha önce gerçekleştirilen ilk teslimat uçuşunda Finlandiya'ya ulaşması planlanıyordu.

#6
Foto - Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak

Ancak uçakta tespit edilen küçük bir aviyonik arıza nedeniyle teslimat ertelendi. Teknik sorunun giderilmesinin ardından iki uçak birlikte Finlandiya'ya gönderildi.

#7
Foto - Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak

Uçaklar, aktif olarak kullanılmaya başlanmadan önce Finlandiya Hava Kuvvetleri ve Savunma Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı tarafından kapsamlı kontrollerden geçirilecek.

#8
Foto - Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak

İncelemelerin tamamlanmasının ardından uçuşa elverişlilik belgeleri düzenlenecek. Finlandiya, 2021 yılında aldığı karar doğrultusunda ABD'li Lockheed Martin şirketinden toplam 64 adet F-35A Lightning II savaş uçağı satın almak için anlaşmaya vardı.

#9
Foto - Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak

Yaklaşık 10 milyar euro değerindeki program, ülkenin en büyük savunma yatırımları arasında yer alıyor. Yeni nesil savaş uçakları, Finlandiya Hava Kuvvetlerinin uzun yıllardır kullandığı F/A-18 Hornet filosunun yerini alacak.

#10
Foto - Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak

F-35A'lar, düşük radar görünürlüğü, gelişmiş sensör sistemleri ve farklı platformlarla veri paylaşabilme kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

#11
Foto - Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak

Finlandiya'da F-35 uçaklarıyla pilot eğitimlerinin Ocak 2027'de başlaması hedeflenirken yeni filonun 2028'in başında ilk operasyonel kabiliyetine ulaşması bekleniyor. Toplam 64 uçağın teslimatının ise 2030 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

#12
Foto - Gökyüzünün hayaletleri üsse inecek, tüm dengeler değişecek! 60 tane daha F-35 alınacak

Geçiş sürecinde mevcut F/A-18 Hornet uçakları ile yeni F-35A'lar birlikte görev yapacak. Finlandiya, modernizasyon programının tamamlanmasıyla hava kuvvetlerinin uzun vadeli operasyonel kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Gündem

MHP'li meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük Belediye'sinin MHP'li Meclis üyesi Murat Saral, tartıştığı bir kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. ..
Emeklilikten sonra çorak toprağa el attı! 100 ağaçla başladı şimdi yılda 60 ton topluyor
Gündem

Emeklilikten sonra çorak toprağa el attı! 100 ağaçla başladı şimdi yılda 60 ton topluyor

Iğdır'da kamu görevinden emekli olduktan sonra köyüne dönerek tarıma başlayan Yener Aras, dedesinden kalan 50 dönümlük çorak araziyi yıllar ..
‘Elimde değil’ dedi, caddede havlayarak yürüdü! Sosyal medyada ‘etkileşim’ uğruna gelinen nokta
Gündem

‘Elimde değil’ dedi, caddede havlayarak yürüdü! Sosyal medyada ‘etkileşim’ uğruna gelinen nokta

Sosyal medyada dikkat çekmek için yapılan sıra dışı paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Kalabalık caddede yürürken havlayan ve o anları bi..
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi: İstifası kabul edildi! Yerine gelecek isim de belli oldu
Spor

Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi: İstifası kabul edildi! Yerine gelecek isim de belli oldu

Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de tüm gün sıcak saatler yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım kulüp binasındaki toplantının ardından Samandıra..
Altının kilogram fiyatı açıklandı
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı açıklandı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda işlem gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda düşüş kaydederek ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti: Emekli maaşlarına yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı!
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti: Emekli maaşlarına yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz’ diyerek milyonlarca emekli heyecanlandıran açıklamasının ardından emekli maaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23