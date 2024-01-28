Girlevik Şelalesi kısmen buz tuttu

"Özellikle şelalede akan suyun sesi bile insana çok huzur veriyor. Gelen misafirlerimizin en çok gezmek istedikleri yer burası. Buranın bu kadar güzel olmasının sebebi ise tamamen doğal olması ve yapılaşmanın olmaması. Ben herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum."