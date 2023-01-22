Girişimcilikte sınır yok! Bakü’de gördü şimdi siparişlere yetişemiyor

Ürünün kendine ait olan tasarımından ve içindeki kırıcılardan dolayı yanan gazı yukarı duman olarak vermek yerine tekrar içinde döndürüp araçlardaki turbo sistemi gibi tekrar yaktığını söyleyen Ürkmez şöyle devam etti: "Dumanı tamamen ortadan kaldırıyor. Yakılan ürünün de önemi var. Plastik madde içerisinde olmadığı sürece orman ürünü yakıldığında, talaşın sıkıştırılmış hali olan pelet, fındık kabuğu, zeytin çekirdeği de yakılabilir. Pelet, kimyasal içerik içermeyen bir üründür, çevre dostudur ve doğayı kirletmez" diye konuştu. Ersin Ürkmez, ürünün yakıt deposunun küçük olması, hafif ve bakım istememesi nedeniyle daha çok kafe ve atölyelerde talep geldiği söyledi. Ürkmez, KOSGEB’e başvurduğunu, olumlu sonuçlandığında seri üretim imalathanesine geçilebilmek için gerekli makineleri aldıktan sonra en az 10 kişiye de istihdam sağlayacağını belirtti.