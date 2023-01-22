Girişimcilikte sınır yok! Bakü’de gördü şimdi siparişlere yetişemiyor

"1 ton pelet ile iki kış geçirme garantisi veriyoruz" Ürünün görsel ve fiziksel olarak değişik bir tasarım olduğunu ve günün şartlarına uygun geliştirdiği sobaları yurt içinde ve yurt dışında birçok yere gönderdiğini söyleyen Ürkmez, şöyle dedi: "Yıllar önce Azerbaycan Bakü’ye iş konusunda ne yapabilirim diye gezmeye gittim. Orada bulunan bir kafeteryaya girdiğimde bu ilginç sobayı gördüm. Bulunduğum geniş alanı ısıttığını gördüğümde Türkiye’de böyle bir soba görmediğim için bende yapabiliriyim diye inceleme yaptım. Türkiye’ye geldiğimde orada gördüğüm sobayı tasarlayarak yaptım. Yaptığım bu pelet sobasını sosyal medya üzerinden yayınlayınca siparişlere yetişemedim. Yanımda yardımcı elemanla ancak günde 3 tane yapabiliyorum. Yurtdışına gönderdim, iç piyasada siparişler nedeniyle, yurt dışından çok talep var ama yetiştiremiyorum. Bu sobalar el yapımı ve işçiliği ağır olan sobalardır" diye konuştu. Bir ton pelet ile iki kış geçirme garantisi verdiğini söyleyen Ürkmez, sobanın dumansız çalıştığını ve yakılan ürünün yaydığı ısının da önemli olduğunu dile getirdi.