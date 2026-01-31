Ankara-Tahran rekabetinde korkutan senaryo: Batı, Türkiye’yi silmek için bunu yapacak

"İslamcı kodlarla bilinen ama etnik köken itibariyle de kendini Barzani'ye yakın hisseden pek çok yazar-çizerimiz var. Yazacaklarıma alınganlık göstermesinler. Tamamen objektif bir yazı olacak bu satırlar. Maksadım; Milletimizin âlî menfaatlerine hizmet etmek. Millet tabiri içinde Kürtlerin de yerinin olduğunu söylemek, kelime israfı olur. Esasen yazımda şu soruların cevaplarını arayacağım; İran'ı neden kollamalıyız? İran'da neden rejim korunmalı? İran neden bölünmemeli? İran gündemi üzerinden bölgesel liderlik için bekleyişte olan kim? İran'a yönelik askeri müdahalenin, rejim değişikliğinin, ülkenin bölünmesinin veya İran'dan gelmesi muhtemel göçün Türkiye için geri dönülmez sonuçları olabilir.