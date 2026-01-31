Ankara-Tahran rekabetinde korkutan senaryo: Batı, Türkiye’yi silmek için bunu yapacak
Bölgesel liderlik yarışında Türkiye ve İran arasındaki hassas dengeler masaya yatırılırken, Barzani ailesinin İran üzerinden kurguladığı iddia edilen "Büyük Kürdistan" hayali jeopolitik gündemi sarstı. Star yazarı Betül Soysal Bozdoğan, İran’ın üniter yapısının bozulmasının Türkiye için geri dönülmez bir demografik ve stratejik tehdit oluşturacağını belirterek, Batı’nın Türkiye’nin tarihi nüfuzunu kırmak için seküler bir İran’ı tercih edebileceği uyarısında bulundu. İşte Bozdoğan'ın dikkat çeken yazısı: