ABD-İran gerginliğinde Türkiye’den kritik hamle! Bütün dünya, gündem olan gelişmeyi “Tesadüf değil” diyerek duyurdu
ABD-İran restleşmesi günden güne artarken Türkiye barış için devreye girdi. Ankara'daki diplomasi trafiği ve İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin kritik zamanda Türkiye'ye gelmesi dünya basınında gündem oldu. İspanyol basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'la Erakçi'nin ziyaretinden önce yaptığı telefon görüşmesine dikkat çekerek, 'Erdoğan, Ankara'nın arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu adım tesadüfi değil. Bölgede askeri ve diplomatik baskının yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde geliyor ve Ankara'nın uluslararası güç dengesinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu bir kez daha gösteriyor.' diye yazdı.