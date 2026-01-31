  • İSTANBUL
ABD-İran gerginliğinde Türkiye'den kritik hamle! Bütün dünya, gündem olan gelişmeyi "Tesadüf değil" diyerek duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD-İran gerginliğinde Türkiye’den kritik hamle! Bütün dünya, gündem olan gelişmeyi “Tesadüf değil” diyerek duyurdu

ABD-İran restleşmesi günden güne artarken Türkiye barış için devreye girdi. Ankara'daki diplomasi trafiği ve İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin kritik zamanda Türkiye'ye gelmesi dünya basınında gündem oldu. İspanyol basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'la Erakçi'nin ziyaretinden önce yaptığı telefon görüşmesine dikkat çekerek, 'Erdoğan, Ankara'nın arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu adım tesadüfi değil. Bölgede askeri ve diplomatik baskının yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde geliyor ve Ankara'nın uluslararası güç dengesinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu bir kez daha gösteriyor.' diye yazdı.

ABD-İran gerginliğinde Türkiye'den kritik hamle! Bütün dünya, gündem olan gelişmeyi "Tesadüf değil" diyerek duyurdu

ABD ile İran arasında gerginlik her geçen gün tırmanırken, kritik zamanda Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği görüşme dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

ABD-İran gerginliğinde Türkiye'den kritik hamle! Bütün dünya, gündem olan gelişmeyi "Tesadüf değil" diyerek duyurdu

ABD basınından Axios, gelişmeyi "Son günlerde Türkiye, ABD ve İran arasında doğrudan müzakereleri kolaylaştırmaya çalışan önde gelen arabulucu konumunda bulunuyor. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkisi ve Türkiye'nin Gazze ateşkes anlaşmasında ve Suriye'deki kilit rolü, Türkiye'yi bölgedeki en yakın ABD müttefiklerinden biri haline getirdi." ifadeleriyle duyurdu.

ABD-İran gerginliğinde Türkiye'den kritik hamle! Bütün dünya, gündem olan gelişmeyi "Tesadüf değil" diyerek duyurdu

Yunan Banking News, haberine "Türkiye'nin kritik rolü ve müdahalesi" başlığını attı. Haberde, "Türkiye'nin ABD ve İran arasındaki artan gerilimlerin her iki tarafıyla da açık ve işleyen iletişim kanallarına sahip olduğuna ve bu durumun bölgede arabuluculuk rolü oynamasına olanak sağladığına inanılmaktadır. Ankara hem Avrupa başkentleriyle hem de Washington ile açıkça iletişim kurma yeteneğine sahip. Bölgede muhtemel bir çatışmada Türkiye de etkileneceği için kesintisiz çabalar sürüyor." değerlendirmesi yapıldı.

ABD-İran gerginliğinde Türkiye'den kritik hamle! Bütün dünya, gündem olan gelişmeyi "Tesadüf değil" diyerek duyurdu

İspanyol Negocios ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan'ın Erakçi'nin ziyaretinden önce yaptığı telefon görüşmesine dikkat çekerek "Erdoğan harekete geçti. Türkiye, ABD ile İran arasında çözüm arayışında. Erdoğan, Orta Doğu'yu daha da istikrarsızlaştırmakla tehdit eden gerilimleri azaltmak için Ankara'nın arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu adım tesadüfi değil: Bölgede askeri ve diplomatik baskının yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde geliyor ve Ankara'nın uluslararası güç dengesinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.

ABD-İran gerginliğinde Türkiye'den kritik hamle! Bütün dünya, gündem olan gelişmeyi "Tesadüf değil" diyerek duyurdu

İtalyan basınından Huffpost, "Orta Doğu'daki bilmecenin çözümünde Türkiye çabalıyor" başlıklı haberinde, "Türkiye, tüm Orta Doğu'da çok önemli bir rol oynuyor. Washington'ın Tahran'a karşı yeni askeri seçenekleri değerlendirdiği bir dönemde İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Ankara'ya gelişi oldukça dikkat çekiyor. Türkiye, dünyada hemen hemen her ülkeyle iyi diyaloga sahip konumda. Şimdi de tıpkı Gazze'de de olduğu gibi Orta Doğu'da istikrarı korumak ve bölgedeki etkisini güçlendirmek için yeni bölgesel gerilimleri önlemeye çalışıyor." diye yazdı.

ABD-İran gerginliğinde Türkiye'den kritik hamle! Bütün dünya, gündem olan gelişmeyi "Tesadüf değil" diyerek duyurdu

İsrail merkezli Maariv "Son çare" başlıklı haberinde, "Türkiye, ABD ve İran arasında arabuluculuk yapmaya ve acil bir zirveye öncülük etmeye çalışıyor." diye yazdı. Haberde, "Görülüyor ki Ankara'nın diplomasi trafiği yoğun şekilde sürüyor. Siyasi kaynaklar, Türkiye'nin Trump ile iyi ilişkilere sahip olmasından dolayı Tahran'a olası bir Amerikan müdahalesinin engellenebileceğini düşünüyor." ifadelerini kullandı. Yine İsrail merkezli Ynet, "Türkiye, Washington ve Tahran arasında bir çatışmanın tırmanmasını önlemek için arabuluculukta çok aktif rol oynadı. Erdoğan ile Trump arasındaki sıcak ilişkiler göz önüne alındığında, Ankara'nın ABD'liler üzerinde çok büyük bir etkisi var. Türkler savaşı önlemeye çalışıyor." diye yazdı.

Saffet

Savaşı önlemenin tek yolu ırak libya ukrayna venezuella gibi amerikan kuruluşlarının kıymetli maden yataklarını kontrolünü aldıgı gibi insanlarında biat etmesini istiyor diye düşünüyorum
