ABD-İran gerginliğinde Türkiye’den kritik hamle! Bütün dünya, gündem olan gelişmeyi “Tesadüf değil” diyerek duyurdu

İspanyol Negocios ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan'ın Erakçi'nin ziyaretinden önce yaptığı telefon görüşmesine dikkat çekerek "Erdoğan harekete geçti. Türkiye, ABD ile İran arasında çözüm arayışında. Erdoğan, Orta Doğu'yu daha da istikrarsızlaştırmakla tehdit eden gerilimleri azaltmak için Ankara'nın arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu adım tesadüfi değil: Bölgede askeri ve diplomatik baskının yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde geliyor ve Ankara'nın uluslararası güç dengesinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu bir kez daha gösteriyor." dedi.